– Klart att jag väntar på det. Alla vill göra mål. Men det kommer att komma och tills vidare får man försöka att bidra med annat.

Så uttryckte sig 30-åringen efter lördagsvinsten mot Luleå.

Det blev 2–1, det var tredje raka trepoängaren på hemmais och det är serieledning för Linköpings HC i SHL-hockeyn. Och allt detta trots att skyttekungen Broc Little efter fem matcher ännu inte hamnat i målprotokollet.

Efter en säsong i schweiziska Davos värvad tillbaka till Linköping – där han under tre tidigare år öst in mål och totalt svarat för imponerande 135 poäng. Så här långt under hösten har vi sett en delvis annan spelare, med ett betydligt större ansvar för laget och det defensiva jobbet.

Det håller amerikanen med om.

Han säger:

– Jag försöker vara med och visa vägen, framförallt när inte offensiven riktigt stämmer. Nu är jag också både bland de äldre i laget och en av kaptenerna. Det gör att du känner att du vill vara ännu mer ansvarstagande och bidra på andra sätt än att bara producera framåt.

Är det roligt eller pressande?

– På ett sätt är det förstås kul. Om inte annat är det kul att vinna. Haha. När du inte gör mål ska du i alla fall känna att du gör rätt för dig åt andra hållet och håller dig i matchen på annat sätt. Men visst, jag håller helt med om att vi behöver hitta sätt för att skapa mer framåt. Jag hoppas och tror att ska lossna snart.

– Offensiven är inte riktigt där för oss just nu, men vi har ändå hittat sätt att vinna. Det är starkt jobbat. Tolv poäng på fem matcher kan man absolut inte klaga på. Det har varit lite mer defensivt än vad jag är van vid, men hittills fungerar det, säger Broc Little.

Mot Luleå fick formstarke Nick Sörensen – fem mål så här långt – chansen i förstakedjan med Little och James Wright, men stjärnorna kom aldrig riktigt loss.

– Jag tror att det blir bra. Fem mot fem tyckte jag ändå att det såg rätt okej ut, säger Little.