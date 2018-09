LHC borde naturligtvis ha gjort det.

Leder du med 2–0 med så lite kvar att spela är det klart som sjutton att du ska hålla undan. Det var full kontroll och snudd på klockent försvarsspel i över 58 minuter, men så tog Örebro ut målvakten och tryckte på samtidigt som det togs ett antal felbeslut när ledningen skulle försvaras.

Det straffade sig.

Ettan kom, tvåan kom och trean kom så småningom.

Slutet var lika taskigt som vädret, 2–0 blev 2–3 och det är klart att det är för dåligt.

Det är klart att det inte duger.

Örebro var inte bättre än att LHC borde ha vunnit det här.

Efter Nick Sörensens andra mål i tredje perioden sa jag till kollega Candevi att "det är just sådana här matcher som LHC inte vann förra året". Tjenare. Nu blev det ett blytungt poängtapp och det gäller att lära sig av läxan så att det inte händer igen. En poäng på bortais är inte kattskit, även om det kändes just så efter dramat i Behrn arena.

Faktum är att det faktiskt inträffade ungefär samma sak mot samma motstånd i en träningsmatch för någon månad sedan. Viktigast nu är att se till att inte en oro sprider sig när ledningar ska försvaras. En gång är ingen gång, men lik förbannat är det en gång för mycket. Om ni nu förstår vad jag menar.

Samtidigt fanns en hel del positivt att ta med. Jag gillade ånyo tålamodet, den defensiva insatsen och hur doldisarna och de yngre talangerna gör jobbet både roligare och jobbigare för Tommy Jonsson och övriga i lagledningen.

Där gäller att visa fingertoppskänsla och välja rätt.

Nu bänkades AHL-stjärnan Joe Whitney i slutet av andra perioden och Johan Södergran skickades i stället in i förstakedjan.

Det bidrog till att öka farten och trycket i offensiven.

Mycket snack på slutet om SHL som hockeymördare och det protesterades lite varstans på olika arenor under torsdagens matcher. SHL gör absolut inte allt rätt, delar av kritiken är rättmätig och det går definitivt att fundera över hur pengarna ska fördelas. Brevet som nu cirkulerar där klubbarna uppmanas att öka kontrollen över vad supportrar tycker och tänker kändes inte heller bra.

Detta sagt kommer jag aldrig förstå varför ligan får så mycket skit för att den skrivit ett så bra tv-avtal. Det borde faktiskt vara precis tvärtom. Grattis, säger jag. En gång för alla är inte problemet att LHC & Co drar in för mycket pengar. Problemet är att allsvenskan, allt för ofta insvept i en inte särskilt tilltalande offerkofta, drar in för lite.

Man ska trots allt inte glömma det.

Sen vet jag inte hur länge jag hört att ligan varit stängd. Och ändå har Karlskrona, Mora och Timrå alla gått upp de senaste åren.

Hm.

Så kan det trots allt gå – även när pengarna är på.