Det skämtas och skrattas när Olle Lycksell och Johan Södergran lagar mat ihop. Vänskapen började i LHC:s juniorlag och nu är de ett radarpar både på och utanför isen. Tillsammans har de skapat ett Instagramkonto där de med glimten i ögat lägger ut sina maträtter.

– När vi spelade med juniorerna bodde vi nära varandra och brukade äta ihop. Sedan har det utvecklats till det här eftersom vi tycker det är roligt, säger Olle Lycksell medan Johan Södergran fyller i.

– Vi har alltid haft en speciell relation till maten. Med juniorerna var det en stor grej vad man skulle äta. Så vi skapade ett konto för att lägga ut det där.

De har liknande resor upp till A-laget båda två. Lycksell kom upp under mitten av förra säsongen och fick speltid när det var mycket skador i laget. Till slut hade han spelat i 100 minuter – vilket gav honom ett rookiekontrakt. Södergran var med några matcher förra säsongen men tog en plats på riktigt under försäsongen. Nu har även han fått sitt rookiekontrakt. De påpekar att de har hjälpt och stöttat varandra under sina resor uppåt.

– Vi har använt varandra som bollplank – vi är ju mycket med varandra, säger Lycksell medan Södergran fortsätter.

– Det blir en omställning när man kommer in i A-lagets omklädningsrum. Då har det varit en trygghet att ha Olle där. Nu när vi spelat ihop har det blivit en trygghet både på och utanför isen. Det har blivit riktigt grymt, säger Södergran.

– Ja, det blir det automatiskt det när det börjar handla om pengar. Det blir också lite seriösare med tankarna om SM-guldet. Speciellt nu när det gått så bra för oss. Juniorerna spelar också om SM-guld, men det är inte lika stort där, säger Lycksell.

– Det handlar mycket mer om utveckling hos juniorerna. Det är klart att det handlar om det i SHL också, men det är mer fokus på resultat i A-laget, säger Södergran.

– Oskarshamn hade skador och jag tror inte LHC hade några matcher då. Det var nyttigt för mig det också. Men Johan får inte lånas ut – vi behöver honom, säger Lycksell och skrattar.

– Jag vet inte om jag håller med om att min väg var rakare än Olles. Det var rätt tydligt att han skulle spela i A-laget efter bara några matcher. Sedan var det väldigt många spelare i truppen ett tag och inte längre några skador – då passade det bra med en utlåning för honom, säger Södergran.

– Jo, det är väldigt många forwards och man måste prestera hela tiden. Samtidigt får man försöka att slappna av lite och se hur långt det räcker.

Med framgångarna i LHC börjar drömmarna om att få spela VM med juniorkronorna bli allt mer realistiska.

– Det vore skitkul att få spela JVM. Det tror jag både jag och Johan hade som ett litet mål inför säsongen. Men vi får väl se – man måste prestera i klubblaget också. Jag tror ändå vi har bra chanser – det vore skitkul att få spela ihop. Och kanske i samma lina också, säger Lycksell.

– Jag instämmer. Men man får ta det med en nypa salt. Det finns många bra spelare och det får bli lite som en bonus. Men det är fortfarande ett mål. Det är klart det vore skitkul, säger Södergran.