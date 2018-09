Spelarna måste göra det de värvats för

Nå, vad kan vi ha för krav på detta LHC?

PB: Mycket snack om attityd och hårt jobb och det är förstås just det man kan kräva. Min känsla: inget lag för toppen, men bättre placering än i fjol. Mellan sex och åtta, skulle jag säga. Slår ur underläge på ett annat sätt än tidigare och det kan vara positivt. Rimligt att sikta på direktplats till kvartsfinal. Blir tufft, men det kan gå. Frågan är hur laget påverkas av en skadefylld sommar och att viktiga spelare kommer sent?

RC: Efter uttåg i kvartsfinalen tre år i rad ska laget såklart ha målsättningen att komma längre. Samtidigt tror jag det är bra att laget har låga förväntningar på sig utifrån i år. Det gör att de kan slå från underläge.

Vad blir det viktigaste i vinter?

PB: Att de nya gör vad de värvats för, att de gamla gör mer än vad de gjorde i fjol – men på sitt sätt allra viktigast: vända publiktrenden och förbättra ekonomin. Nödvändigt för att på sikt vara ett topplag och för att eran att alltid gå till slutspel ska fortsätta. Eget kapital på fyra miljoner får ingen att sova tryggt.

RC: Att de yngre spelarna vågar ta för sig och får förtroende. Så klart måste även de mer rutinerade spelarna visa vägen – men framför allt måste Olle Lycksell, Adam Brodecki, Fredrik Karlström, Filip Karlsson, Alexander Karlsson och Adam Ginning våga ta mer ledande roller. Broc Little i all ära – men jag tror det som avgör om LHC kommer långt eller inte är just de yngre spelarna.

Poängkung?

PB: Broc Little kommer hem med en poänggaranti på 40. Minst.

RC: Säger också Little. Han har det fortfarande i sig och kommer göra mycket poäng även den här säsongen.

Säsongens flopp?

PB: Flopp vet jag inte, men av det vi sett så här långt har Joe Whitney haft bekymmer med anpassningen. Han får gärna visa att jag har fel.

RC:Nick Sörensen. Tror inte han kommer att floppa i sitt spel utan snarare floppa på grund av skador.

Genombrott?

PB: Jag är övertygad om att Olle Lycksell kommer att ges chansen. Det är upp till honom att ta den.

RC: Olle Lycksell. Han kan ta lite naiva beslut på isen ibland och måste lära sig att tänka ett steg längre i sitt agerande. Men jag tror att han kommer bli en riktig poängspelare den här säsongen.

Viktigaste värvningen?

PB: Man ska inte underskatta betydelsen av att få in Roger Ekström som ordförande, men det är svårt att säga något annat än Broc Little. En av seriens bästa värvningar. Något säger mig också att Mattias Bäckman och Lukas Bengtsson är vassare än vad många tror.

RC: Broc Little. Inte bara värvningen är viktig utan även att det är ett fyraårskontrakt som skrivits. Det visar att LHC börjar tänka mer långsiktigt.

Tyngsta tappet?

PB: Bröderna Olimb var vassa i slutspelet, jag tror mycket på Jakob Lilja. . . men jag säger ändå Niklas Perssons ledaregenskaper.

RC: Jakob Lilja. En spelare som tagit otroliga kliv och som jag tror kommer bli en giftig offensiv faktor för Djurgården.

Vilka vinner serien?

PB: Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Okej, jag säger Växjö. Men det finns fler kandidater i toppen.

RC: Djurgården. Jacob Josefson är tillbaka och bröderna Davidsson är kvar. Samtidigt är det mycket möjligt att de spelarna som skrivit NHL-kontrakt inte får speltid i Nordamerika och vänder hemåt. En bra målvaktsuppsättning och ett driv i föreningen gör att jag tror Djurgården tar hem serien OCH vinner SM-guld. Såklart kommer Växjö och kanske även HV vara där och tampas i toppen.

SM-guld?

PB: Växjö. Inte bästa truppen än, men det är långt till i vår. Bästa strukturen, ekonomiska muskler och det som eventuellt saknas för att tampas om guldet lär Henrik Evertsson värva in under säsongen.

RC: Djurgården.

Åker ur?

PB: Åker ur vet jag inte, men finns det någon som inte bor i Dalarna eller Medelpad som tror annat än att Mora och Timrå hamnar i botten? Jag gör det inte.

RC: Tror inte något lag åker ur. Både Timrå och Mora tror jag kommer hålla sig kvar i SHL trots att båda hamnar i botten.