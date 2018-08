Andra ispasset med nya klubben är precis avverkat och strax väntar avfärd till Halmstad för läger och dubbla träningsmatcher fram till söndag.

Under hela sin tidigare karriär har den 30-årige forwarden hållit till på de nordamerikanska mindre rinkarna - i framför allt AHL.

– Jag tror att de större rinkarna här kommer att passa min spelstil bra. Förhoppningsvis får jag lite mer utrymme för min kreavitet, ler Joe Whitney.

Den amerikanske anfallaren - som i flera lag varit lagkapten - har totalt producerat 311 poäng på 450 matcher i AHL. Flest blev det 2014/15 med 60 poäng (23 mål, 37 assist) på 66 matcher i Albany Devils.

Samma säsong fick han även spela fyra av sina sammanlagt fem matcher i NHL med New Jersey Devils.

– Det var en dröm som gick i uppfyllelse och häftigt att jag även gjorde ett mål. Men det är otroligt tufft att slå sig in i ett NHL-lag, finns så många duktiga spelare i världen och man blir ju knappast yngre, menar Joe med ett skratt.

I stället ser han fram emot ett nytt äventyr - i en europeisk liga.

– SHL är ju en av världens bästa ligor och jag har faktiskt tänkt att det vore kul att spela just här. Jag känner Broc Little sedan länge, vi var lagkompisar i Boston under flera ungdomsår och spelade en turnering i Stockholm som tolvåringar. Han har pratat väldigt gott om både Linköping som stad och LHC:s organisation.

För två veckor sedan blev Joe pappa för andra gången, då snart treåriga dottern Brooklyn fick en lillebror som ska heta John Joseph och kallas "JJ".

– Det var lika fantastiskt som första gången och alla mår bra. Lite mer att göra med två barn märktes det fort (ha, ha). Men det var jobbigt att sätta sig på flyget i söndags och lämna familjen i Boston.

Fram tills hustrun Angela och de två barnen kommer till Linköping om en månad blir det prat flera gånger varje dag via Facetime.

– Det är så kul att prata med min dotter nu när hon är större. Hon gillar att kolla på hockey också. Brooklyn brukar ropa: och här kommer nummer nio - Joe Whitney (skratt).

Joe har tidigare vunnit NCAA-mästerskapet med Bostons collegelag två gånger - och vill nu vara med och uträtta något historiskt i Linköping.

– Jag har hört att LHC varit i två SM-finaler, men inte lyckats vinna ännu. Det är med andra ord på tiden för första titeln. Den vore väldigt häftig att vara med om och vi har ett spännande lag, ler Whitney.