12–3 skrevs siffrorna till mot Erä Viikingit, ett topplag i den finländska ligan.

– Vi agerar som vinnare, med backchecking trots att vi leder stort. Vi gör allt noggrant, det är så lätt att fuska i motgång annars, säger Libks tränare Johan Astbrant.

Erä Viikingit beskriver Astbrant som ett topplag, som ändå saknade några toppspelare mot Linköping. Helsingforslaget skulle gå till slutspel i Sverige, bedömer han.

– De är lite naiva och vi får bra omställningar. Vi sårar dem ordentligt där, bra utdelning, säger tränaren.

Johan Astbrant var nöjd med mycket i matchen. Max Wahlgren fortsätter vara den målskytt han ska vara, Matej Jendrisaks återkomst efter skada betyder massor, och de nya unga spelarna kommer in i det mer och mer.

– Alla kommer från olika bakgrunder och det tar tid att vänja sig vid något nytt, säger Astbrant.

Libk möter nu förortslaget Westend Indians vid söndag lunch innan båten går hem till Helsingfors. Westend vann mot Erä Viikingit i kvartsfinalserien i våras och är också bra.

– Det är en annan typ av spel i Finland. Bättre passningar och snabbare, högre tempo. De har inte det uppställda försvarsspelet som finns i Sverige, jämför Libktränaren.

På båten till Finland spelades en musikvideo till låten "Eye of the tiger" in. På lördagen är det träning och teori och på hemresan har spelarna egna aktiviteter, diverse tävlingar.

– Vi ledare är inte med på det. Det är lite extra grejer för nyförvärven, men inkilning vill jag inte kalla det. Det ordet låter fel, säger Johan Astbrant.

Om en månad, den 19 september, startar SSL med bortamatch mot Växjö för Libk.

Libks mål mot Erä Viikingit: Oskar Hovlund 3, Max Wahlgren 3, Felix Lanver 3, Simon Palmén, Martin Hovlund, Matej Jendrisak.