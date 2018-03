Det har varit en minst sagt tuff säsong för Libk som redan efter fredagsförlusten mot Karlstad vara klart för nedflyttning till allsvenskan. Tuffa bortamötet med Isku var jämnt målmässigt efter en period, men när hemmalaget gasade på i den andra perioden fick Libk svårt att hänga med.

I den sista omgången på lördag väntar Täby på bortaplan.

Tränaren Andreas Harnesk, som tog över efter Christoffer Suominen under säsongen, tar med all sannolikhet över Storvreta i herrarnas SSL. Uppsalaklubben ska under måndagen offentliggöra sin nya tränare.

Mål, Libk: Julia Sidklev Persson, Lisa Stellansdottir, Caroline Hansen, Anna Wiman.