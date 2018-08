Men det var först på sista sträckan som det kom att avgöras. OK Roxen hade inlett stabilt genom Emma Helmersson och Anna-Stina Påledal. Den duon hade gett Susanne Aldén ett försprång på nära två minuter innan LOK:s ess Alva Olsson jagade iväg ut på sista sträckans sju kilometer.

Där var Alva omutlig, gjorde ett riktigt vasst lopp, plockade in försprånget och sprang dessutom ifrån Roxens Susanne med ytterligare hela sju minuter. Roxen kunde dock hålla undan för Kolmården och säkra DM-silvret.

I LOK:s guldlag ingick också Kajsa Hammarström och Fredrika Vångell.

I herrklassen hade LOK fått ett tungt återbud då tilltänkte avslutaren Per Carlborg inte kunde vara med och när favoriterna OK Denseln inte gjorde bort sig fick man nöja sig med att slåss om de andra medaljerna. Det blev ett brons till slut sedan trion Erik Malmberg, Erik Martinsson och Niklas Olsson fått ge sig även för ett andra Denselnlag. Man kunde dock säkert hålla undan för OK Roxens unga gäng, bara juniorer, som slutade fyra i DM-kampen.

Linköpingsklubbarna tog hem båda juniorklasserna, dock i svag Östgötakonkurrens. Lite fight blev det ändå då Sörmlandsdistriktet avgjorde sitt DM integrerat i Östgötatävlingen.

De unga grabbarna i LOK:s H 20-lag, Jonathan Jylltorp, Emanuel Herbertsson och Olof Ljunggren gav hur som helst ett styrkebesked då man var före ett vasst Kolmårdslag, som dock diskades.

För tjejerna i OK Roxen, Tove Pettersson, Alice Marmelid och Linnea Hansson var det defilering mot guldet sedan LOK inte fullföljt.

De yngre LOK-tjejerna i D 16 och D 12 visade dock på bättre go. Det blev DM-guld för D 16-trion Hanna Lundgren, Sigrid Ljunggren och Hanna Roth samt för D 12-gägnet Stina och Frida Söderqvist, Anna Enberg, Stina Berggren och Ebba Skullman.