Två hästar duellerade om segern och det var stoet Fanny Chenal som var starkast sista biten.

Mycket av loppet avgjordes i starten. Björn Goop fick iväg orutinerade Fanny Chenal snabbt från start och klarade utan större besvär att hålla ledningen från sitt innerspår. Värste konkurrenten Mellby Glader hamnade däremot illa till i tredjespår, innan han kunde forceras fram utvändigt ledaren först efter 700 meter.

Men trots den svåra tuffa inledningen var det Mellby Glader som bjöd till kamp mot vinnaren. Men in mot upploppet ryckte Björn Goops sto till sig en längds försprång som hon höll säkert fram till mållinjen. Segertiden fina 13,8a över medeldistans, tiondelen snabbare än tvåan Mellby Glader.

– Fanny Chenal var jättefin idag och hon har utvecklats rejält de senaste månaderna. Hästen utanför oss var också jättebra och det blev en duell mellan två bra hästar, tyckte Björn Goop efter målgång.

Genom Fanny Chenal’s seger tog Björn Goop seger nummer 6 745, exakt samma antal som hans far Olle Goop som nyligen fyllde 75 år. En fantastisk prestation av båda, men troligen kommer 42-årige Björn Goop passera milstolpen 10 000 segrar innan hans karriär är över.

– Jag tycker pappa Olles prestation är större än min. Vi är en riktig travfamilj, men faktiskt när vi är tillsammans pratar vi inte så mycket trav, avslöjade Björn i segerintervjun.

Redan i loppet efter passerade Björn sin far segerrekord, när han lotsade in hemmastjärnan Catch My Love till en lätt seger trots ett lopp utvändigt ledaren.

– Det här rekordet är inget jag siktat på, utan jag har tänkt att det får komma när det kommer. Men klart det är stort att ha blivit den mest vinnande svenska körsvennen någonsin, ansåg Björn.