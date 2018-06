Fredrik Nygren, 31, lyckades med konststycket att näta sex gånger, gjorde därmed Stegeborgs samtliga sex mål i toppmötet mot Björsäter i division 5 Mellersta. SIF vann med 6–3 – och har nu bara Linghems SK före sig i tabellen.

Nollan spräckte han efter mindre än en minut.

– De hade avspark, spelade bakåt och jag tror att det var den andra passningen jag bröt och fick ett friläge på. En skön start, speciellt eftersom vi haft en tendens att hamna risigt till i början av matcherna. Vi skojade innan och sa att det vore skönt med en ledning på ett par mål i pausen – vi hade 4–1, berättar Fredrik.

Hans hat trick var fullbordat efter tio minuters spel på Sätervallen. När domaren Hanna Karlsson blåste av hade han gjort tre till – alla med den vänsterdoja som skrämt många målvakter i vårt område.

– Får gå tillbaka till pojklagstiden i IFK Norrköping för att påminna mig om något liknande i målväg. Men jag tror faktiskt inte att jag gjorde sex mål i en och samma match ens då, funderar han.

Var något av dem i lördags minnesvärt?

– Kan inte påstå att något av målen var särskilt vackert, men flera kom när jag stressade motståndarna och vann bollen och sköt. Något av målen var väl en enskild prestation, där jag snodde bollen och sprang igenom, men annars dök jag upp på rätt plats vid rätt tidpunkt helt enkelt. Ganska typiska Nygren-mål, antar jag. Det kändes som att allt jag sköt gick in.

Hur firade du?

– Inte mycket. Men tjejen tog examen på universitetet så det var mer henne vi firade. Kändes större än sex mål i femman...

Fredrik Nygren är nu uppe i elva mål och åtta assists på åtta omgångar för Mogata-klubben.

Inte pjåkigt för en spelare som under våren inte tränat mer än sporadiskt utan mest bara spelat matcher.

– Jobbet som golvslipare gör att jag reser mycket i veckorna. Just nu pendlar mellan jag mellan Oskarshamn och Norrköping, förklarar Fredrik Nygren.

Han tror ändå att Stegeborg, tränat av Tommy Törnborg, blir att räkna med i seriens toppstrid.

– Absolut. Vi har haft en del skadeproblem, själv har jag problem med en ljumske, och mot Björsäter spelade några som jag knappt sett tidigare och som inte visste tillhörde laget. Vi fick också både vår lagkapten (Anton Anglesjö) och ytterligare en viktig spelare skadad, påminner han.

– Det finns kapacitet i laget, helt klart. Och skulle vi gå upp i fyran följer jag nog med. Men inte högre. Jobbet tar för mycket tid.

Målfarlige Nygren är inne på sin nionde klubb, inkluderat ungdomsåren i IFK Norrköping. Han har representerat Söderköpings IK, IF Sylvia, Eskilstuna, Åby IF, Eneby BK, Lindö FF och Dagsbergs IF innan han inför 2018 hamnade i Stegeborg.

– Jag tycker om nya miljöer, fotbollen är social för mig, så det finns alltid en koppling när jag byter klubb. Jag utvecklas inte om jag inte trivs. I det här fallet styrdes klubbvalet för att min chef på jobbet också är Stegeborgs lagkapten. Han tjatade om, jag följde med på en träning och blev väl mottagen. Dessutom känner jag en hel del andra spelare i laget från min tid i Söderköping, så det kändes snabbt rätt, förklarar Fredrik Nygren.