Det är, och har varit, ett tufft år för ÅFF i division 1-fotbollen, med ett tungt ekonomiskt ok att bära på och med en placering i botten av tabellen. Under hösten har dock läget ljusnat och med fem omgångar kvar är klassikern just nu på kvalplats. Men det är tätt värre och inte mindre än sju lag inblandade i racet för att undvika nedflyttning och kval.

– Vinner vi hemmamatcherna löser det sig, säger Gustavsson optimistiskt.

Har ni inför nästa säsong planerat både för division 1 och division 2?

– Nej, vi tittar bara på ettan och är hundraprocentigt inställda på att vi ska fixa det.

Och om inte?

– Det är i värsta fall. . . men då måste vi klara det också.

Med nytt kontrakt säkrat planeras att göra en satsning för att flytta fram positionerna. Det bekräftas av Ingvar Gustavsson.

– Då är det helt annat läge och inte alls samma negativa kapital som vi hade inför den här säsongen. Då kan vi satsa på ett annat sätt. Inte så att vi ska riskera att sätta oss i samma situation som vi varit i nu, men till nästa år har vi ingen ryggsäck med en massa gamla skulder som ska betas av. Hänger vi kvar vet vi också att intäkterna kommer att öka.

Vad blir målet?

– Att vara ett topplag i ettan. På sikt ska vi tillbaka till superettan.

På lördag spelar ÅFF så kallad "enkronasmatch" mot Oddevold där drygt 120 av föreningens sponsorer betalar en krona för varje åskådare.

– Vi hoppas på ett överskott på cirka 200 000 kronor, säger Ingvar Gustavsson som hoppas på ett "nollresultat och gärna lite till" för nuvarande verksamhetsår.