– Det är asjobbigt. Vi drabbas hårt ekonomiskt av det här, säger Stefan Svärd, ishockeyordförande i Maif.

– Det är aldrig bra att det dröjer. Men vi har inte fått nej på vårt förslag än och jag uttalar mig mer när jag vet hur lösningen blir, säger IFK-bandyns klubbchef Pär Beckne.

IFK och kommunen hade ett möte i fredags där IFK presenterade sin alternativa lösning med leasning av kylanordning. Kommunens ursprungliga lösning med lagning och tillfälligt hyrande av rink-is i Vadstena ska jämföras med det nya förslaget.

Det har varit möten i kommunens fritidsavdelning och fastighetsavdelning, men inget beslut hade kommit på tisdagen.

Maif har lovats besked på onsdagen. IFK skulle informerats senast tisdag lunch. Men det dröjer alltså.

– Jag har inte fått någon återkoppling ännu från fritid om hur deras arbete gått ännu kring respektive alternativ. Att det ska bli is är ju givetvis nödvändigt att lösa ut så snabbt som möjligt, men konsekvenserna av respektive alternativ bedöms av fritid och fastighet. Återkommer så fort jag vet något mer, skriver kommunchefen Peter Ingesson i ett mejl till Sporten.

LÄS MER: Så försöker IFK rädda isen

Det som sagts tidigare är att Motala kommun ska hyra in sig tillfälligt i Vadstena från vecka 35, slutet av augusti. I väntan på det försöker IFK-bandyn nu få tider för sitt A-lag i Mjölby som har is just nu.

– Det är ett stressmoment när redan dåliga förutsättningar blir ännu sämre. Vi kan ju inte få skoskav för att vi går på is första gången när vi är i Lidköping på stor plan, säger Pär Beckne.

Maif skulle haft hockeyläger den här veckan och tappar 150 000 kronor i omsättning på att lägret ställts in. Maif tappar också 12 000 kronor i omsättning per match om A-laget får spela i Vadstena.

Maif är också orolig för rekryteringen av nya barn till hockeyskolan.

– Vi vet ju inte om familjer är intresserade av att åka till Vadstena. Svårt att starta nya grupper där. När det dessutom redan finns en förening där. Det här är värdelöst, känns som att det drabbar oss jättehårt. Vi måste få i gång isen pronto, säger Stefan Svärd.

LÄS MER: Klubbarnas räddning – efter ammoniakläckan

Maif får inte ens vara i sin anläggning just nu. Bytardagen av utrustning, som hålls på lördag, får nu hållas i Maifpaviljongen i stället.

Sporten har på tisdagen sökt Thomas Martinsson, anläggningschefen på fritid, men utan att kunna nå honom. Han hälsade dagen före att det var möten hela dagen på måndagen, inför beslutet om isen.

– Nu vill vi att kommunen flyttar hela säsongen, och har is en månad till in i april i stället. Annars kommer vi inte att kunna spela alla ungdomsmatcher, säger Stefan Svärd.