Man får gå tillbaka minst tio år i tiden för att hitta det senaste tillfället när en bandymatch i Motala lockade så mycket åskådare som årets annandagsmatch mellan IFK Motala och Vetlanda.

1738 personer kom till matchen och såg till att inramningen höll den klass som anstår denna klassiska bandydag.

– Kul att det lockar att komma och kolla. Men det är fan att vi inte kan börja bättre. Jag vet inte vad det är men vi är inte med där i början, säger IFK Motalas Fredrik Lönn.

Nej, inledningsvis så var Vetlanda det klart hetare laget och de dominerade klart under de första 20 minuterna. Ledningsmålet kom redan efter fyra minuter på ett frislag där IFK inte såg ut att vara beredda när bollen petades till Daniel Johansson som ur snäv vinkel kunde sätta bollen i nät. Lönn menade att även Vetlanda fick göra båda sina två följande mål lite väl enkelt.

– De är ju en svår motståndare redan innan så det är dumt att ge dem tre mål, säger han.

Om bollarna smet in lite för enkelt bakåt så fick IFK jobba hårdare för att få in dem framåt. När de väl lyckades första gången då Patrik Spångberg spelade in till en helt fristående Philip Florén som bara hade att styra in bollen i öppet mål. Ja, då dömdes det bort för offside. Ett domslut som samtliga runt arenan, förutom domaren, nog var eniga om var felaktigt.

– Han jag drar fortsätter ju ner mot kortlinjen. Domaren tänker nog inte på honom utan tittar bara på hur det ser ut framför mål, säger Patrik Spångberg som klev av efter den första halvleken.

– Jag fick lite känning i ljumsken. Det är ju tufft i motvinden och när isen är som den är. Så jag ville inte riskera något, det kommer ju fler matcher den här veckan, säger Spångberg.

Med vinden i ryggen i den andra halvleken kunde IFK flytta upp spelet. Men några fler mål fick inte hemmapubliken att jubla över.

– Svårt att analysera så här direkt efter. Men vi har svårt att skapa de där riktigt heta chanserna. Men det är tufft när isen är som den är idag, då är det inte lätt att spela sig till lägena, säger Lönn.

IFK skapade dock både en straff och ytterligare ett gyllene läge. Vid båda tillfällena klistrade Vetlandas målvakt David Borvall nystanet.

|

– Han var ju magnifik så det är bara att imponeras. Långa armar verkar han ha i alla fall, säger Lönn med ett snett leende.

IFK får nu en dags vila innan året ska avslutas med match mot Sirius borta på torsdag och Kalix hemma på lördag.

|

– Det är gott. När man har förlorat så vill man gärna spela dagen efter igen så det är perfekt, säger Lönn.