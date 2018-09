Adam "Zäta" Zetterström kom till Linköping för att spela innebandy i kombination med studierna på Fria Läroverken. År 2013 gick flyttlasset från Malmköping i Södermanland till den lilla stora staden Linköping. Därmed föll det sig även naturligt att börja spela för Linköping IBK. Han blev under förra säsongen utlånad till Nyköpingslaget Onyx i allsvenskan – och det var där och då framgångarna smög sig fram allt mer för honom.

– För självförtroendet gav utlåningen väldigt mycket för mig. Jag fick komma in i deras förstafemma med duktiga spelare. Jag fick göra lite mål och lite assist. Det var viktigt för självförtroendet. Det lyfte mig ett steg till just då. Men sedan hade jag lite otur med att bli skadad i axeln under min sista match i Onyx och kunde inte börja spela direkt i Linköping när jag kom tillbaka i februari. Men samtidigt kom jag tillbaka med ett bättre självförtroende än när jag gick dit, säger Zetterström.

Han fick speltid i slutspelet och byggde på ytterligare självförtroende som han tog med sig in i försäsongen. Nu är han en av spelarna som både tränaren Johan Astbrant lyfter fram och som lagkamraterna hyllar. Förhoppningen är att han ska kunna ta nästa steg och bli en etablerad SSL-spelare.

– Jag är ganska ung men ändå har jag fått lite rutin eftersom det är min tredje säsong. Samtidigt så har vi en så pass hård konkurrens i laget att man inte kan räkna med en plats. Vi har så pass duktiga spelare att vi skulle kunna byta ut näst intill alla spelare beroende på vilken match det är och hur formen är. Man kan aldrig säga att man har en startplats. Men nu har det börjat kännas bra och jag spelar ihop med Martin Karlsson och Yousif Touma. Det har känts bra för oss under träningarna och i genrepet mot AIK – men det kändes inte jättebra mot Växjö. Men det var ingen bra insats av laget då tyvärr, säger Zetterström.

Du förlängde kontraktet med Libk inför säsongen. Varför föll valet på att fortsätta i Linköping?

– Jag har alltid velat stanna, men sedan måste man se över så att man får spela. Det var först och främst det jag kollade på om jag hade chansen att få spela. Då fick jag det klart för mig att jag har en lika stor chans som alla andra att slå mig in. Då ville jag köra på här. Jag trivs i laget och jag trivs i staden så jag vill inte härifrån, säger Zetterström och fortsätter:

– Det är det första SSL-laget jag spelar i och det laget jag vill ta ett SM-guld med. Vi har en härlig grupp med sköna människor – vi är bra vänner allihopa. Är det något lag jag vill ta guld med är det Linköping.

Linköping blev totalt överkörda av Växjö i premiären och förlorade med hela 1–9. Men nu är det nya tag i hemmapremiären mot Jönköping.

– Jag tror absolut att vi kommer vara förberedda mot Jik. Vi var nog bra förberedda mot Växjö också men jag vet inte riktigt vad som hände. Jag tror att i en hemmapremiär mot Jönköping finns det inget annat än vinst.

Vad kan vi förvänta oss av dig den här säsongen?

– Jag ska bli en etablerad SSL-spelare. Under försäsongsmatcherna visade jag varför jag spelar i SSL. Det är för att jag är en poängspelare som jag kanske inte visat tidigare. Men nu är jag hungrig och nu ska jag göra det – mycket poäng – förhoppningsvis.