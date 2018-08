– Egentligen var det lite hastigt och lustigt att jag kom in i rollen som assisterande från början. Jag har alltid funnits nära LFC sen jag la av, men tog klivet ner, från marknadsavdelningen till planen, när Henrik (Jensen) kom in förra hösten, säger Rohlin som först bara tog sig an tränarrollen för att hjälpa till när LFC hade det svårt tränarmässigt.

Rohlin har enorma meriter och har utöver SM-guld och flera stora medaljer med landslaget prisats även individuellt som Sveriges bäste back. I dag har hon stora mål att lära sig mer om tränarrollen.

– Jag har tagit C- och B-licens. Målet är att ta den sista: A-licensen och i framtiden även Pro (den högsta nivån av tränarutbildning).

Det som driver henne att söka sig ner till gräsmattorna igen är möjligheten att dela med sig.

– Jag känner att jag har så mycket erfarenhet och vill kunna bidra med den. Det blir på ett annat sätt att vara här på planen istället för att vara utanför och stötta från läktaren eller från ett skrivbord. Här kan jag verkligen dela med mig, både till de rutinerade som jag själv spelat med tidigare och till de yngre, säger Rohlin och fortsätter med att beskriva hur hon ibland använder sin erfarenhet.

– Jag vill lyfta fram hur man tänker i olika situationer, hur man kan lösa situationer genom att bolla med varandra väldigt mycket. Det kommer med erfarenhet att veta vad som faktiskt är lättast att lösa olika situationer på.

Lagom till höstsäsongen står LFC återigen med en ny tränare. Nu är det Olof Unogård som ska ha huvudansvaret, men Rohlin säger att det inte förändrar hennes roll som assisterande nämnvärt.

– Det blir liknande uppgifter som tidigare. Nu i början när Olof är ny så har han fått driva de flesta övningarna för det är vikigt att spelarna får lära sig hans tänk, hans språk och inte minst hans röst. Sen är en av mina viktigaste uppgifter att titta efter detaljer i försvarsspelet, säger hon.

– En annan viktig del som både Olof och jag försöker med är att lätta upp stämningen ibland. Spelarna är fantastiskt fokuserade men ibland kan det vara bra att de får slappna av och skratta lite.

Rohlin var tidigare marknadsansvarig i LFC och funderar fortfarande en hel del på hur man kan få fler Linköpingsbor att se LFC.

– Det finns nog en stor medvetenhet om att stan har ett allsvenskt lag som spelar här. Men sen verkar vi kräsna i Linköping. LHC, LVC, LIBK och även vi är framgångsrika men har alla svårt att locka publik. Jag tror det är viktigt att vi sprider ett budskap som får folk att känna att det är vi tillsammans som är Linköping.

– Sen är det nog få som förstår på hur hög nivå vi i LFC egentligen spelar. Vi kom till kvartsfinal i Champions League förra året och då kan man nog säga att vi faktiskt är ett av världens bästa lag, avslutar Rohlin.