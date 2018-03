Klassiska Vasaloppet är avklarat. Här har ni de tio bästa i herr- respektive damklassen och samtliga östgötar i fäders spår.

Med reservation för eventuella felaktigheter.

Herrar:

1) Andreas Nygaard, Norge, 4.24.36, 2) Bob Niemi Impola, SK Bore, 4.24.39, 3) Stian Hoelgaard, Norge, 4.24.40, 4) Jörgen Brink, Delsbo Idrottsförening, 4.24.41, 5) Öystein Pettersen, Norge, 4.24.41, 6) Magnus Vesterheim, Norge, 4.24.41, 7) Stanislav Rezac, Tjeckien, 4.24.42, 8) Anders Aukland, Norge, 4.24.42, 9) Tord Asle Gjerdalen, Norge, 4.24.42, 10) Thomas Gifstad, Norge, 4.24.42,

64) Robert Eriksson, Björkfors, 4.36.07, 78) Per-Olov Svahn, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 4.39.58, 103) Gustav Niord, Vreta Skid o Motionsklubb, 4.43.02, 146) Emil Lundborg, Sya Skidklubb, 4.50.43, 223) Erik Hägg, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 4.57.43, 344) Henrik Albertsson, Sya Skidklubb, 5.08.52, 384) Oskar Grangert, Idrottsklubben Nocout.se, 5.12.02, 417) Tomas Hagström, Sya Skidklubb, 5.14.42, 434) Anders Lindroos, AXA Sports Club, 5.15.18, 466) Niclas Andersson, Skidklubben Ringen, 5.17.27, 488) Thomas Nordman, Idrottsklubben Nocout.se, 5.19.03, 595) Emil Kalered, Orienteringsklubben Denseln, 5.23.58, 666) Daniel Larsson, Norrköpings Skidklubb, 5.27.52, 672) Daniel Eklund, Stadium Idrottsförening, 5.28.01, 681) Konny Andersson, Västerås Skidklubb, 5.28.23, 732) Albert Dahlin, Östgöta Helikopter Skytte o Idrottsförening, 5.30.33, 859) Claes Malm, Skogspojkarnas OK, 5.34.20, 874) Ulrik Karlsson, Lessebo Orienteringsklubb, 5.34.53, 917) Lars-Petter Björkman, Idrottsklubben Nocout.se, 5.36.01, 941) Robert Eriksson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 5.37.02, 943) Ken Flydalen, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 5.37.07, 947) Henrik Danielsson, Sya Skidklubb, 5.37.11,

1003) Martin Hammarlund, Motala AIF Skidklubb, 5.38.51, 1061) Patrik Eriksson, Orienteringsklubben Kolmården, 5.41.03, 1066) Henrik Zenob, Linköpings Skidklubb, 5.41.14, 1069) Per Carlborg, Granheds Idrottsförening, 5.41.16, 1078) Oscar Johansson, Kimstad Gymnastik o IF, 5.41.35, 1088) Adam Staadig, Tidaholm SOK Sisu, 5.41.56, 1094) Jonas Olsson, Östgöta Helikopter Skytte o Idrottsförening, 5.42.00, 1135) Daniel Johansson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 5.43.36, 1149) Andreas Karlsson, Vreta Skid o Motionsklubb, 5.44.12, 1169) Mattias Strid, Sya Skidklubb, 5.44.59, 1185) Niclas Hägglund, Vreta Skid o Motionsklubb, 5.45.43, 1222) Rikard Knutsson, Kumla Skidförening, 5.46.50, 1288) Rickard Chedid, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 5.48.48, 1295) Hans Pettersson, Linköpings Skidklubb, 5.49.00, 1338) Oscar Modigs, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 5.50.16, 1344) Niklas Björn, Hagfors Skidförening, 5.50.21, 1389) Henrik Rosenlöf, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 5.51.26, 1498) Joakim Koski, AXA Sports Club, 5.54.43, 1501) Pär Forsell, Sya Skidklubb, 5.54.54, 1535) Erik Mattson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 5.55.33, 1554) Peter Svensson, Linköpings Skidklubb, 5.56.07, 1594) Oskar Callenås, Vreta Skid o Motionsklubb, 5.57.04, 1627) HG Arvidsson, Linköping, 5.58.05, 1631) Hans Brolund, Orienteringsklubben Denseln, 5.58.19, 1682) Alexander Friberg, Sya Skidklubb, 5.59.32, 1709) Michael Nilsson, Sya Skidklubb, 6.00.17, 1757) Erik Pettersson, Linköpings Skidklubb, 6.01.52, 1775) Mikael Brage, Idrottsklubben Nocout.se, 6.02.21, 1799) Thomas Persson, Åtvidabergs Idrottsförening, 6.02.58, 1812) Simon Sjönneby, IFK Lindesberg, 6.03.15, 1829) Roger Johansson, Orienteringsklubben Vargen, 6.03.48, 1840) Henric Pettersson, Vreta Skid o Motionsklubb, 6.04.06, 1847) Richard Wiklander, Orienteringsklubben Kolmården, 6.04.19, 1870) Fredrik Andersson, Orsa Skidklubb, 6.04.43, 1876) Mattias Hallgren, Linköpings Skidklubb, 6.04.46, 1897) Håkan Johansson, Linköpings Skidklubb, 6.05.16, 1905) Andreas Kronhed, Ödeshögs Skidklubb, 6.05.27, 1926) Peter Ringstad, Orienteringsklubben Kolmården, 6.06.12, 1953) Jonas Viklund, Rejlers Idrottsförening, 6.06.52, 1978) Oskar Jakobsson, Åtvidabergs Idrottsförening, 6.07.23,

2002) Jan Ingeson, Skogspojkarnas OK, 6.07.43, 2006) Tobias Arnekvist, Ödeshögs Skidklubb, 6.07.48, 2039) Karl Arvidsson, Sya Skidklubb, 6.08.57, 2076) Björn Rydberg, Söderköpings Skidklubb, 6.09.56.

2100) Otto Carlander, Sya Skidklubb, 6.10.56, 2107) Christian Tennstedt, Orsa Skidklubb, 6.11.07, 2108) Elias Karlsson, Linköpings Skidklubb, 6.11.08, 2116) Robert Enemård, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 6.11.15, 2133) Håkan Rindegren, Idrottsklubben Nocout.se, 6.11.27, 2148) Daniel Andersson, Linköpings Skidklubb, 6.11.52, 2151) Marcus Andersson, AXA Sports Club, 6.12.00, 2172) Rikard Andersson, Stalklubbens Idrottsförening, 6.12.21, 2185) Oskar Petersson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 6.12.37, 2199) Björn Karlsson, Orienteringsklubben Denseln, 6.12.56, 2249) Henrik Engström, Stadium Idrottsförening, 6.14.14, 2311) Berne Strand, Vreta Skid o Motionsklubb, 6.16.01, 2364) Anders Westerberg, Kuddby Idrottsförening, 6.17.00, 2405) Christian Domfors, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 6.17.45, 2413) Erik Sundblad, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 6.17.54, 2416) Marcus Bennstam, Linköping, 6.17.59, 2426) Thomas Orrenius, Ödeshögs Skidklubb, 6.18.10, 2505) Robert Svensson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 6.20.23, 2506) Markus Granström, Karlslunds IF Skidförening, 6.20.24, 2557) Jan Karlsson, Ödeshögs Skidklubb, 6.21.49, 2591) Stefan Bengtsson, Sya Skidklubb, 6.22.25, 2604) Urban Östh, IFK Österbymo, 6.22.37, 2633) Morgan Lindstam, Sya Skidklubb, 6.23.26, 2641) Jerker Glännefors, Broby Gymnastik o Idrottsförening, 6.23.43, 2643) Tobias Lindroos, AXA Sports Club, 6.23.45.

2659) Nils-Bertil Bertilsson, Kuddby Idrottsförening, 6.24.16, 2737) Nicklas Pettersson, Sya Skidklubb, 6.26.06, 2772) Olliver Forsgren, Tidaholm SOK Sisu, 6.27.02, 2778) Björn Holm, Sya Skidklubb, 6.27.12, 2790) Thomas Ericsson, Sya Skidklubb, 6.27.32, 2803) Fredrik Holmquist, Linköpings Skidklubb, 6.27.59, 2807) Samuel Ahlberg, IFK Österbymo, 6.28.12, 2852) Daniel Hettevik, Åtvidabergs Idrottsförening, 6.29.35, 2897) Joar Lönngren, Björke Sportklubb, 6.30.21, 2909) Tomas Boman, Sya Skidklubb, 6.30.36, 2910) Lukas Larsson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 6.30.36, 2938) Erik Odell, AXA Sports Club, 6.31.19, 2943) Linus Bornmar, Idrottsklubben Nocout.se, 6.31.30, 2995) Markus Andersson, Linköpings Skidklubb, 6.32.58, 2999) Stefan Andersson, Söderköpings Skidklubb, 6.33.08,

3005) Christoffer Johansson, Trollhättans Skid o Orienteringsklubb, 6.33.16, 3022) Fredrik Larsson, Skogspojkarnas OK, 6.33.46, 3023) Tomas Byström, Linköpings Skidklubb, 6.33.47, 3052) Pierre Malteskog, Söderköpings Skidklubb, 6.34.51, 3135) Christian Johansson, AXA Sports Club, 6.36.38, 3178) Arvid Mohlin, Vreta Skid o Motionsklubb, 6.37.58, 3224) Lars Karlsson, Ödeshögs Skidklubb, 6.39.32, 3228) Fredrik Malmfors, Skogspojkarnas OK, 6.39.37, 3249) Tomas Melin, Linköpings Skidklubb, 6.40.09, 3255) Gunnar Isaksson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 6.40.20, 3256) Emanuel Ekström, AXA Sports Club, 6.40.21, 3269) Stefan Andersson, Insjöns IF Orienteringsklubb, 6.40.41, 3330) Axel Andersson, Borensbergs IF Cykel och Skidklubb, 6.42.31, 3343) Tommy Andersson, AXA Sports Club, 6.42.56, 3412) Torbjörn Olovsson, Linköpings Skidklubb, 6.44.37, 3422) Patrik Ljungberg, Idrottsklubben Nocout.se, 6.44.47, 3481) Jan Kalered, Orienteringsklubben Denseln, 6.46.02, 3570) Martin Johansson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 6.48.46, 3603) Gustaf Jonsson, Linköpings Skidklubb, 6.49.30, 3609) Peter Eriksson, Åtvidabergs Idrottsförening, 6.49.42, 3616) Mattias Bengtsson, Ödeshögs Skidklubb, 6.49.49, 3638) Mathias Kall, Sya Skidklubb, 6.50.33, 3644) Bertil Hult, Vreta Skid o Motionsklubb, 6.50.49, 3648) Nilsson Mathias, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 6.50.56, 3700) Kasper Nordenram, Linköpings Skidklubb, 6.52.14, 3701) Andreas Nors, AXA Sports Club, 6.52.16, 3718) Ola Larsson, Linköpings Skidklubb, 6.52.37, 3768) Nils Laestadius, Malungs Idrottsförening, 6.54.04, 3847) Daniel Malmgren, Linköpings Skidklubb, 6.55.57, 3949) John-Eric Carlsson, Ulrika Idrottsklubb, 6.58.24,

4005) Kjell Weinerhall, Sya Skidklubb, 7.00.01, 4056) Johan Bahlner, Norrköpings Skidklubb, 7.01.35, 4070) Josef Rundqvist, Borensbergs IF Cykel och Skidklubb, 7.02.17, 4084) Hans Grimsell, Åtvidabergs Idrottsförening, 7.02.37, 4111) Viktor Larsson, Söderköpings Skidklubb, 7.03.05.

4170) Joel Roos, Norrköpings Skidklubb, 7.04.32, 4172) Bernt Janninger, Vreta Skid o Motionsklubb, 7.04.37, 4193) Johan Proos, AXA Sports Club, 7.05.14, 4215) Thomas Jonsson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.05.52, 4231) Robert Uller, Ålberga Gymnastik o Idrottsförening, 7.06.22, 4312) Johan Berggren, Sya Skidklubb, 7.08.41, 4322) Michael Hedlund, Orienteringsklubben Kolmården, 7.09.01, 4349) Lars Abrahamson Hjerpe, Stalklubbens Idrottsförening, 7.09.56, 4365) John Wallberg, Åtvidabergs Idrottsförening, 7.10.19, 4514) Sten-Olof Alsén, Sya Skidklubb, 7.14.13, 4520) Björn Andersson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.14.17, 4530) Tobias Adamovic, Sya Skidklubb, 7.14.21, 4540) Henry Fröcklin, Linköpings Skidklubb, 7.14.36, 4571) Per Welander, AXA Sports Club, 7.15.16, 4604) Jonas Bromö, Vreta Skid o Motionsklubb, 7.15.59, 4618) Staffan Andersson, Kisa Sportklubb, 7.16.19, 4625) Jonas Lundgren, Vreta Skid o Motionsklubb, 7.16.31, 4630) John-William Momark, Idrottsklubben Nocout.se, 7.16.36, 4670) Andreas Gustafsson, Linköpings Skidklubb, 7.17.36, 4704) Petter Karlquist, Sya Skidklubb, 7.18.43, 4727) Peter Calderon, Orienteringsklubben Kolmården, 7.19.17, 4729) Dennis Eriksson, Linköpings Skidklubb, 7.19.19, 4756) Johan Åtting, Vreta Skid o Motionsklubb, 7.20.03, 4871) Fredrik Olofsson, Ödeshögs Skidklubb, 7.22.42, 4891) Andreas Fernberg, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 7.23.03.

4897) Erik Malmfors, Skogspojkarnas OK, 7.23.11, 4911) Clas Andersson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.23.39, 4913) Martin Svanäng, Vreta Skid o Motionsklubb, 7.23.48, 4964) Eric Karlsson, Orienteringsklubben 64 Torpa, 7.25.21, 4993) William Philipsson, Sya Skidklubb, 7.25.58, 4994) Nils Wiklund, Sya Skidklubb, 7.25.58,

5003) Tomas Kasselstrand, Björkfors Gymnastik O IF, 7.26.09, 5065) Claes Ahrén, Vreta Skid o Motionsklubb, 7.27.30, 5091) Sven Mattsson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.28.24, 5128) David Lefdén, Sya Skidklubb, 7.29.26, 5185) Mathias Rinaldo, Kisa Sportklubb, 7.30.51, 5236) Pontus Gunnarsson, Grytgöls Idrottsklubb, 7.31.41, 5241) Ulf Bergqvist, Linköpings Skidklubb, 7.31.44, 5257) Kristoffer Böök, Sya Skidklubb, 7.32.15, 5267) Jonny Lundberg, Orienteringsklubben Kolmården, 7.32.41, 5346) Staffan Dånmark, AXA Sports Club, 7.35.06, 5425) Martin Strömberg, Söderköpings Skidklubb, 7.37.21, 5432) Henrik Kalmsten, Linköpings Skidklubb, 7.37.43, 5441) Bo Wass, Orienteringsklubben Kolmården, 7.37.53, 5447) Elias Frost, AXA Sports Club, 7.38.06, 5456) Joakim Ax, Ödeshögs Skidklubb, 7.38.16, 5516) Tobias Larsson, Sya Skidklubb, 7.39.40, 5546) Mattias Bergström, Norrköpings Skidklubb, 7.40.19, 5637) Johan Svensson, Idrottsklubben Nocout.se, 7.42.29, 5678) Per Larsson, AXA Sports Club, 7.43.34, 5706) Joakim Kvist, IFK Österbymo, 7.44.11, 5714) Ronnie Sundlöv, Sya Skidklubb, 7.44.34, 5718) Linus Ericson, AXA Sports Club, 7.44.42, 5730) Kristian Holmberg, Ödeshögs Skidklubb, 7.45.08, 5757) Andreas Eriksson, Regna Idrottsförening, 7.46.15, 5768) Daniel Wasborg, AXA Sports Club, 7.46.25, 5784) Gustav Andersson, Ödeshögs Skidklubb, 7.46.52, 5859) Lars Andersson, Malungs Idrottsförening, 7.49.00, 5925) Anders Gunnarsson, IFK Österbymo, 7.50.26, 5937) Tom Flood, Sya Skidklubb, 7.50.54, 5990) Sebastian Johansson, Sya Skidklubb, 7.52.26, 5997) Stefan Stenfelt, Vreta Skid o Motionsklubb, 7.52.34,

6014) Henrik Lenngren, Norrköpings Skidklubb, 7.53.04, 6024) Joakim Mårbring, Linköpings Skidklubb, 7.53.17, 6049) Torbjörn Järn, Ödeshög, 7.54.13, 6057) Lars Kroon, Sya Skidklubb, 7.54.18, 6061) Pär Söderström, Orienteringsklubben Kolmården, 7.54.20, 6113) Per Stigson, Linköpings Skidklubb, 7.55.27, 6128) Erik Karlsson, Sya Skidklubb, 7.55.45, 6134) Anders Ljung, Ödeshögs Skidklubb, 7.55.51, 6135) Andreas Gustafsson, Ödeshögs Skidklubb, 7.55.51, 6150) Peter Bergman, Vreta Skid o Motionsklubb, 7.56.08, 6177) David Bodeström, Idrottsklubben Jarl Rättvik, 7.56.52, 6186) Andreas Bradley, Orienteringsklubben Kolmården, 7.57.04, 6210) Robbin Mattsson, Orienteringsklubben Kolmården, 7.57.45.

6214) Fredrik Petersson, Grytgöls Idrottsklubb, 7.57.54, 6219) Johan Leander, Horn-Hycklinge Idrottsförening, 7.58.05, 6235) Joel Engström, Norrköpings Skidklubb, 7.58.36, 6245) Felix Asplund, Kimstad Gymnastik o IF, 7.58.59, 6307) Stefan Pettersson, Linköpings Skidklubb, 8.00.19, 6350) Henrik Eng, Sya Skidklubb, 8.01.58, 6360) Ulf Henrysson, Ödeshögs Skidklubb, 8.02.25, 6369) Patrik Oskarsson, Sya Skidklubb, 8.02.43, 6384) Oskar Ahlstedt, AXA Sports Club, 8.03.04, 6401) Torgny Billevik, Idrottsklubben Nocout.se, 8.03.32, 6433) Anders Wetterström, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.04.38, 6463) Fredrik Rylander, Regna Idrottsförening, 8.05.40, 6483) Niklas Nilsson, Linköpings Skidklubb, 8.06.06, 6515) Markus Nyström, Sya Skidklubb, 8.07.19, 6535) Magnus Forslund, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.07.48, 6547) Klas Johansson, AXA Sports Club, 8.08.16, 6600) Oskar Svensson, Idrottsklubben Nocout.se, 8.10.18, 6606) Anders Petersson, Åtvidabergs Idrottsförening, 8.10.27, 6651) Krister Hagström, Söderköpings Skidklubb, 8.11.42, 6654) Tommy Karlsson, Rembo Idrottsklubb, 8.11.46, 6673) Mats Brunnberg, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.12.23, 6726) Johan Netz, Ulrika Idrottsklubb, 8.13.52, 6790) Wiktor Örtlund, Björke Sportklubb, 8.15.43, 6795) Joachim Zdolsek, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.15.53, 6809) Mikael Wetter, Åtvidabergs Idrottsförening, 8.16.34, 6823) Mats Lundin, Sya Skidklubb, 8.17.05, 6849) Kim Myhrman, Söderköpings Skidklubb, 8.17.43, 6868) Jörgen Damm, Kisa Sportklubb, 8.18.13, 6890) Michael Sterne, Handelsbankens Idrottsförening, 8.18.39, 6907) Henric Lundqvist, Skogspojkarnas OK, 8.19.04, 6919) Robert Kinnander, Sya Skidklubb, 8.19.28, 6934) Konstantin Petrov, Linköpings Skidklubb, 8.20.13, 6944) Gustaf Blecko, Sigtuna Orienteringsklubb, 8.20.29,

7002) Martin Andersson, Sya Skidklubb, 8.22.57, 7009) Konrad Nelson, Sya Skidklubb, 8.23.08, 7024) Henrik Hillberg, AXA Sports Club, 8.23.32, 7063) Åke Göransson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 8.24.25, 7068) Anders Kindgren, Sya Skidklubb, 8.24.30, 7069) Henrik Andersson, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.24.30, 7113) Fredrik Hammar, AXA Sports Club, 8.25.41, 7155) Edvin Ekblad, AXA Sports Club, 8.26.34, 7171) Anders Carlsson, AXA Sports Club, 8.26.58, 7225) Kåge Säfström, Sya Skidklubb, 8.28.43, 7235) Alexander Karlsson, AXA Sports Club, 8.29.15, 7266) Patrik Emanuelson, Linköpings Skidklubb, 8.30.09, 7271) Axel Karlsson, Ödeshögs Skidklubb, 8.30.13, 7294) Björn Nilsson, Vattenfalls IF Stockholm, 8.31.04, 7298) Hans Egbert, Sya Skidklubb, 8.31.09, 7299) Gustav Svedlund, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.31.11, 7331) Mattias Carlsson, Johannebergs Scoutkårs Idrottsförening, 8.32.13.

7340) Adam Sandstedt, Eksjö Skid o Orienteringsklubb, 8.32.24, 7445) Magnus Bäck, Sya Skidklubb, 8.35.38, 7471) Sören Eriksson, Ericsson Stockholm Idrottsklubb, 8.36.31, 7583) Emil Gunnarsson, Eksjö Skid o Orienteringsklubb, 8.39.41, 7595) Mattias Larssom, Idrottsklubben Nocout.se, 8.39.55, 7630) Jonas Borg, Oxvretens Skidklubb, 8.41.00, 7632) Michael Stenberg, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 8.41.06, 7658) Rikard Enberg, Kimstad Gymnastik o IF, 8.41.48, 7663) Per-Arne Holgersson, Ödeshögs Skidklubb, 8.41.51, 7726) Alfred Rundqvist, Idrottsklubben Nocout.se, 8.43.58, 7730) Stefan Sehler, Orienteringsklubben Kolmården, 8.44.07, 7746) Dennis Westman, AXA Sports Club, 8.44.25, 7769) Pär Eklund, Sya Skidklubb, 8.45.02, 7813) Daniel Kågemalm, Linköpings Skidklubb, 8.45.53, 7822) Andreas Ringstad, Orienteringsklubben Kolmården, 8.45.59, 7837) Tom Artursson, Linköpings Skidklubb, 8.46.30, 7870) Jacob Jobrant, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.48.09, 7877) Åke Segerberg, Linköpings Skidklubb, 8.48.26, 7900) Filip Gavefalk, Linköpings Skidklubb, 8.49.22, 7928) Gustav Svensk, AXA Sports Club, 8.50.25, 7946) Mats Wallin, Linköpings Skidklubb, 8.50.55, 7960) Albin Pantzar, Idrottsklubben Hakarpspojkarna, 8.51.14, 7963) Per Gunnar, Åtvidabergs Idrottsförening, 8.51.16, 7996) Jesper Hernell, Orienteringsklubben Kolmården, 8.52.16,

8016) Johan Rutfors Isaksson, Norrköpings Skidklubb, 8.52.54, 8035) Björn Hopstadius, Ödeshögs Skidklubb, 8.54.07, 8058) Niklas Gunnarsson, Sya Skidklubb, 8.54.59, 8064) Christer Cederlund, Ericsson Stockholm Idrottsklubb, 8.55.06, 8089) Jonas Eklund, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.55.50, 8091) Henrik Schultz, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.55.57, 8153) Mikael Norin, IFK Österbymo, 8.57.58, 8158) Ulrik Abelson, Åtvidabergs Idrottsförening, 8.58.02, 8214) David Hansson, Orienteringsklubben Kolmården, 8.59.31, 8216) Fredrik Svensson, Motala AIF Skidklubb, 8.59.39, 8224) Jonas Lundgren, Ekängens Idrottsförening, 8.59.53, 8247) Mats Rudlund, Byske Skidklubb, 9.00.54, 8264) Tom Ottosson, AXA Sports Club, 9.01.55, 8420) Tomas Jonsson, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 9.08.34, 8446) Christian Hellström, Stadium Idrottsförening, 9.09.44, 8462) Sebastian Winkler, Norrköpings Skidklubb, 9.10.13, 8487) Mikael Henriksson, Hammarkinds Skidklubb, 9.11.42, 8514) Carl-Johan Karlsson, AXA Sports Club, 9.12.35, 8538) Emil Stenquist, IFK Österbymo, 9.13.29, 8544) Andreas Brink, AXA Sports Club, 9.13.54, 8572) Mattias Evensson, Linköpings Skidklubb, 9.15.02, 8607) Jan Krisell, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.16.38, 8614) Östen Gustafsson, Sya Skidklubb, 9.16.56, 8648) Pekka Vähäkangas, AXA Sports Club, 9.17.45, 8653) Simon Spence, Sya Skidklubb, 9.18.11, 8670) Daniel Blomberg, Oxbergs Idrottsförening, 9.19.04.

8673) Leif Granström, Åtvidabergs Idrottsförening, 9.19.11, 8679) Per Benno, Linköpings Skidklubb, 9.19.27, 8684) Sebastian Frykberg, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 9.19.43, 8692) David Friis, Sya Skidklubb, 9.20.10, 8716) Kristian Nilsson, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 9.20.56, 8739) Tord Mörk, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.22.02, 8746) Petter Granberg, Orienteringsklubben Kolmården, 9.22.21, 8757) Rickard Grundström, Grytgöls Idrottsklubb, 9.22.57, 8808) Oscar Derke, Sya Skidklubb, 9.24.48, 8814) Conny Lind, Sya Skidklubb, 9.25.04, 8852) Erik Strid, Österfärnebo Idrottsförening, 9.26.23, 8945) Christer Broström, Kimstad Gymnastik o IF, 9.30.03,

9024) Andreas Hultqvist, Tullinge Sportklubb, 9.33.18, 9059) Robin Liljestrand, Stadium Idrottsförening, 9.34.33, 9116) Henry Järvinen, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 9.37.16, 9118) Roland Larsson, Linköpings Skidklubb, 9.37.22, 9144) Daniel Andersson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 9.38.55, 9145) Christopher Montecinos, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 9.38.55, 9167) Marcel Lundström, AXA Sports Club, 9.39.44, 9168) Johan Wirenmark, Idrottsklubben Nocout.se, 9.39.44, 9169) Fredrik Wirenmark, Idrottsklubben Nocout.se, 9.39.45, 9229) Arne Gren, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.41.51, 9287) Gunnar Hagäng, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.43.41, 9322) Nisse Hjertz, Vattenfalls IF Stockholm, 9.44.47, 9329) Jens Riedel, Linköpings Skidklubb, 9.44.56, 9418) Pontus Larsson, AXA Sports Club, 9.48.49, 9424) Martin Rosberg, Åtvidabergs Idrottsförening, 9.49.05, 9434) Mats Malmehed, Linköpings Skidklubb, 9.49.39, 9441) Daniel Frölander, AXA Sports Club, 9.49.56, 9446) Anders Götmar, Sya Skidklubb, 9.50.20, 9490) Robert Svensk, Hudiksvalls Idrottsförening, 9.52.10, 9526) Harald Tingström, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.53.14, 9548) Micael Johansson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 9.53.53, 9570) Lars Ektander, Sya Skidklubb, 9.55.01, 9586) Robin Wiklund, Ånge Skidklubb, 9.55.55, 9634) Jan Lundgren, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.57.54, 9661) Jörgen Nilsson, AXA Sports Club, 9.58.50, 9662) Per Magnusson, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.58.53, 9698) Mikael Vinberg, Godegårds Skidklubb, 10.00.22, 9711) Per Eiderbrant, Sya Skidklubb, 10.00.54, 9742) Lars Gustafsson, Linköpings Skidklubb, 10.02.16, 9755) Per Karlsson, Stadium Idrottsförening, 10.02.53, 9763) Staffan Karlsson, Linköpings Skidklubb, 10.03.10, 9842) Alexander Konradsson, Linköpings Skidklubb, 10.06.45, 9872) Henrik Asplund, Norrköpings Skidklubb, 10.09.19, 9912) Johan Thörnow, AXA Sports Club, 10.11.11, 9920) Peter Gustavsson, Kisa Sportklubb Älvan, 10.11.20, 9934) Emil Johansson, Hammarkinds Skidklubb, 10.12.11, 9951) Sven-Olof Svensson, Björkfors Gymnastik O IF, 10.13.21, 9956) Greger Westerdahl, Sya Skidklubb, 10.13.33, 9962) Andreas Johansson, AXA Sports Club, 10.13.44, 9997) Albin Hillebjörk, Sävar Idrottsklubb, 10.15.27,

10013) Bengt Alm, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 10.16.24, 10016) Sten Andersson, Kimstad Gymnastik o IF, 10.16.32, 10026) Isak Kanon, Sya Skidklubb, 10.16.58, 10049) Jonas Andersson, Linköpings Skidklubb, 10.18.13, 10056) Thomas Dahlqvist, Linköpings Skidklubb, 10.18.44, 10154) Patrik Karlsson, Idrottsklubben Nocout.se, 10.24.28, 10174) Rickard Rydén, Vreta Skid o Motionsklubb, 10.25.17, 10179) Markus Gullqvist, Stadium Idrottsförening, 10.25.36, 10182) Richard Lind, AXA Sports Club, 10.25.38, 10197) Fredrik Ahl, Godegårds Skidklubb, 10.25.55, 10245) Marcus Motander, AXA Sports Club, 10.28.11, 10272) Linus Wiström, Linköpings Skidklubb, 10.29.31, 10281) Fredrik Enerby, Åtvidabergs Idrottsförening, 10.30.04, 10288) Tomas Stensson, Nässjö Skidförening, 10.30.33, 10304) Jon Johansson, Umara Sports Club, 10.31.32, 10377) Jyrki Niskala, Kisa Sportklubb, 10.36.05, 10408) Lars Tydén, AXA Sports Club, 10.37.31, 10433) Mikael Kastensson, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 10.38.26, 10471) Johan Andersson, Linköpings Skidklubb, 10.40.47, 10540) Göran Strömner, Norrköpings Skidklubb, 10.45.10, 10553) Henrik Pihl, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 10.45.54, 10600) Thomas Larsson, Ulrika Idrottsklubb, 10.48.26, 10602) Christer Vigren, Linköpings Skidklubb, 10.48.33, 10606) Albin Selerud, Orienteringsklubben Kolmården, 10.48.58, 10607) Ludvig Svantesson, Vreta Skid o Motionsklubb, 10.48.59, 10608) Niclas Ottenklev, IFK Kättbo, 10.49.12, 10624) KIm Eriksson, Regna Idrottsförening, 10.50.12, 10627) Dan Bosk, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 10.50.33, 10643) Mathias Dolfén, Sya Skidklubb, 10.51.28, 10665) Jens Holmlund, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 10.53.17, 10666) Lars Holmlund, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 10.53.18, 10679) Patrick Ledström, AXA Sports Club, 10.53.57, 10688) Jan Engström, AXA Sports Club, 10.54.52, 10754) Henrik Lindholm, Åtvidabergs Idrottsförening, 10.59.56, 10756) Tommy Paananen, Sya Skidklubb, 11.00.10, 10760) martin andersson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 11.00.29, 10781) Tomas Johansson, Björkfors Gymnastik O IF, 11.01.35, 10790) Martin Säfström, Vreta Skid o Motionsklubb, 11.02.26, 10792) Stefan Sörensen, Linköpings Skidklubb, 11.02.33, 10793) Anders Forsberg, Linköpings Skidklubb, 11.02.33, 10794) Daniel Johansson, AXA Sports Club, 11.02.36, 10898) Lars Erik Ignell, AXA Sports Club, 11.09.27, 10902) Emil Carlsson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 11.09.38, 10923) Johnny Malmén, mjölby, 11.10.59, 10940) Kenneth Karlsson, Ålberga Gymnastik o Idrottsförening, 11.11.51, 10958) Peter Strand, Linköpings Skidklubb, 11.12.53, 10960) Viktor Persson, Linköpings Skidklubb, 11.13.00, 10980) Kristian Jönsson, Stadium Idrottsförening, 11.14.42.

10987) Niklas Danell, Grytgöls Idrottsklubb, 11.15.44,

11002) Tomas Gustafsson, Norrköpings Skidklubb, 11.16.52, 11004) Niklas Thor, Ingelstads Idrottsklubb, 11.17.02, 11026) Kristian Hidenfalk, Sya Skidklubb, 11.19.09, 11148) Fredrik Samson, Orienteringsklubben Kolmården, 11.26.36, 11184) Mikael Backstuild, Vreta Skid o Motionsklubb, 11.29.20, 11213) Niclas Kaller, Linköpings Skidklubb, 11.31.33, 11221) karl Gustavsson, Umara Sports Club, 11.32.37, 11244) Åke Jarlhäll, Linköpings Skidklubb, 11.33.49, 11269) Oskar Hansson, Stensätra Skidklubb, 11.35.16, 11282) Göran Fält, Idrottsklubben Nocout.se, 11.36.04, 11283) Jens Södergren, AXA Sports Club, 11.36.05, 11295) Kjell Nilsson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 11.36.24, 11314) Lars Pettersson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 11.37.18, 11332) Anton Gustafsson, Umara Sports Club, 11.39.21, 11356) Emil Hammargren, Umara Sports Club, 11.41.23, 11392) Arne Savilahti, Linköpings Skidklubb, 11.43.23, 11439) Anders Nilsson, Sya Skidklubb, 11.47.14, 11449) Tommy Eriksson, Regna Idrottsförening, 11.47.43, 11475) Anton Friman, Idrottsklubben Nocout.se, 11.49.57, 11483) Conny Karlsson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 11.51.06, 11490) Stefan Nilsson, AXA Sports Club, 11.51.22, 11510) Johan Swärd, AXA Sports Club, 11.53.01, 11571) Håkan Eriksson, Regna Idrottsförening, 11.58.23, 11631) Gunnar Frank, Sya Skidklubb, 12.05.36.

11709) Mats Gårdman, Linköpings Skidklubb, 12.19.26, 11717) Felipe Sanhueza, Godegårds Skidklubb, 12.23.31, 11721) Christer Lindell, AXA Sports Club, 12.28.50.

Damer:

1) Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb, 4.41.50, 2) Astrid Øyre Slind, Norge, 4.46.31, 3) Katerina Smutna, Tjeckien, 4.47.48, 4) Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor Idrottsförening, 4.51.51, 5) Sara Lindborg, Östersunds Skidlöpareklubb, 4.56.02, 6) Heli Annika Heiskanen, Finland, 5.00.56, 7) Laila Kveli, Norge, 5.03.37, 8) Roxana Lacroix, Frankrike, 5.12.18, 9) Marit Engeseth, Norge, 5.12.47, 10) Evelina Bångman, Offerdals Skidklubb, 5.14.34,

44) Eva Johansson, Linköpings SK, 5.52.45, 73) Jennie Halvarsson, Skidklubben Ringen, 6.11.16, 153) Lisa Dahlberg, Kimstad Gymnastik o IF, 6.52.32, 201) Linda Bengtsson, Sya Skidklubb, 7.08.28, 234) Carina Kalered, Orienteringsklubben Denseln, 7.17.48, 260) Annika Holgersson, Storvreta Idrottsklubb, 7.23.22, 264) Anna Hallén, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.23.49, 275) Anneli Borg, Kimstad Gymnastik o IF, 7.25.12, 318) Camilla Hernell, Orienteringsklubben Kolmården, 7.36.44, 404) Catharina Broman, Sundbybergs Idrottsklubb, 7.57.38, 408) Lovisa Svensson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 7.58.24, 429) Ida Karlsson, Björkfors Gymnastik O IF, 8.02.19, 456) Fanny Asketun, Vreta Skid o Motionsklubb, 8.07.18, 513) Maria Damm, Kisa Sportklubb, 8.18.12, 542) Rojyar Khalili, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 8.24.11, 547) Maria Somvall, IFK Österbymo, 8.25.19, 555) Lena Johansson, Sya Skidklubb, 8.28.22, 569) Olivia Lindgren, AXA Sports Club, 8.30.30, 572) Christina Rickmar, Sälens Idrottsförening, 8.31.20, 573) Hanna Gunnarsson, IFK Österbymo, 8.31.30, 577) Lovisa Tobieson, Idrottsklubben Nocout.se, 8.32.40, 618) Lena Göterdal, Linköpings Skidklubb, 8.38.44, 719) Berith Karlsson, Sya Skidklubb, 8.54.08, 726) Åsa Gunnarsson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 8.55.00, 729) Caroline Svensson, Linköpings Skidklubb, 8.55.40, 768) Linnea Öhman, Sya Skidklubb, 9.02.46, 799) Anna Pettersson, Boxholm-Ekeby Skidklubb, 9.08.54, 825) Kerstin Larsson, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.12.09, 843) Johanna Nyberg, Sälens Idrottsförening, 9.14.39, 938) Camilla Mattsson, Orienteringsklubben Kolmården, 9.28.43, 967) Ann Christine Spence, Sya Skidklubb, 9.33.09, 974) Ulrika Hörnestam, Orienteringsklubben Kolmården, 9.33.45, 985) Louise Lilja, Sya Skidklubb, 9.37.07,

1005) Anna Clara Konradsson, Linköpings Skidklubb, 9.40.45, 1027) Eva-Lotta Caesar, Godegårds Skidklubb, 9.43.47, 1039) Carin Starck, Vreta Skid o Motionsklubb, 9.45.21, 1108) Lina Fredriksson, AXA Sports Club, 9.57.25, 1136) Johanna Gustås, Vreta Skid o Motionsklubb, 10.00.43, 1192) Maria Broström, Orienteringsklubben Denseln, 10.08.53, 1250) Pauline Mysinge, Bråvalla Idrottsklubb, 10.18.55, 1251) Annelie Tapper, Godegårds Skidklubb, 10.19.31, 1267) Inger Gustås, Vreta Skid o Motionsklubb, 10.21.11, 1281) Anna Moberg, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 10.24.05, 1282) Anita Fagerstedt, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 10.24.05, 1308) Veronica Johansson, Idrottsklubben Nocout.se, 10.26.04, 1336) Lotta Petersson, Ljusfallshammar Sportklubb, 10.29.59, 1337) Gabriella Strand, Vreta Skid o Motionsklubb, 10.29.59, 1422) Cecilia Nöstdal, AXA Sports Club, 10.42.59, 1425) Karin Segerberg, Linköpings Skidklubb, 10.43.14, 1456) Annika Ottosson, AXA Sports Club, 10.47.17, 1462) Anna Sara Blomgren, Linköpings Skidklubb, 10.47.59, 1465) Åsa Wallson, Finspångs Skid och Orienteringsklubb, 10.48.10, 1471) Anna-Eva Ax-Thorn, Björkfors Gymnastik O IF, 10.48.36, 1474) Anna Styrenius, Sya Skidklubb, 10.48.57, 1564) Birgitta Fält, Linköpings Skidklubb, 11.05.51, 1588) Sara Oweling, AXA Sports Club, 11.09.50, 1608) Linda Karlsson, Linköpings Skidklubb, 11.13.26, 1614) Åsa Kastbom, Vreta Skid o Motionsklubb, 11.15.04, 1646) Jessica Lundgren, AXA Sports Club, 11.20.09, 1659) Susanne Bergström, Norrköpings Skidklubb, 11.21.57, 1688) Chatarina Holmström, Sya Skidklubb, 11.25.07, 1697) Emma Bengtsson, AXA Sports Club, 11.25.51, 1704) Lisa Lundh, Orienteringsklubben Kolmården, 11.26.36, 1739) Cecilia Forslund, Vreta Skid o Motionsklubb, 11.32.41, 1740) Maria Blomqvist, AXA Sports Club, 11.32.42, 1768) Noomi Buchholtz, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 11.36.38, 1771) Caroline Furensjö, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 11.36.53, 1792) Magdalena Broman, Norrköpings Skidklubb, 11.41.30, 1860) Carina Enemård, Tjalve Idrottsförening Norrköping, 11.51.57, 1862) Camilla Gullin, Sya Skidklubb, 11.52.16, 1920) Jessica Forsberg, Linköpings Skidklubb, 12.01.56, 1924) Ellinor Karlsson, Kumla Skidförening, 12.03.13, 1925) Anna Wallin, Linköpings Skidklubb, 12.03.13, 1945) My Watz, Linköpings Skidklubb, 12.07.13, 1961) Moa Tapper, Godegårds Skidklubb, 12.09.33.