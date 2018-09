Under lördagen spelas gruppspel på fem platser (Ljungsbro, Överum, Söderköping, Rimforsa och Norrköping) och sedan avgörs slutspelet i Linköping Sporthall under söndagen. Det är också under söndagen som Östgöta Media börjar att sända och från kl 16.20 kan ni se semifinalerna och finalen på Corren.se, NT.se, Folkbladet.se och MVT.se.

Andreas Åberg kommenterar.

Damernas DM avgörs sedan den 16 september med finalspelet i Motala sporthall, och även där sänder Östgöta Media direkt på webben.