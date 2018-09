Det skrällde till ordentligt i den första V64-avdelningen, då omgångens största favorit Bålsta Palema föll. Favoriten som var streckad på hela 62 procent fick bestämma tempot helt och vid ingången till upploppet såg det klart ut för Bålsta Palema. Men 150 meter från mål hittade stallskriket Blue Star Champion och Ville Karhulahti loss från tredjepar invändigt. Den sistnämnda flög fram sista biten och avgjorde kort innan mål. Bara 9 procent hade streckat det ekipaget på V64-spelet.

– Hästen har inte haft den rätta turen på slutet och idag kändes han fantastiskt bra. Nu kom luckan in på upploppet och vi kunde vinna loppet, sa Ville Karhulahti som ganska nyligen tog ut som proffslicens efter många år hos landets större tränare.

En lovande tränare är unge Jörgen S Eriksson från Eskilstuna. På måndagskvällen hade han med sig fyraårige Copitex som vann den andra V64-avdelningen överlägset från ledningen.

– Vi har haft dåliga startspår när det handlat om bilstart, så jag var osäker hur snabb min häst var. Men det gav han svar på och nu får vi leta efter liknande lopp framöver. Det kändes bra hela vägen och det var krafter sparat, avslöjade Jörgen efter målgång.

Tredje V64-avdelningen såg ut på förhand att vara en duell mellan favoriterna Farlander Am och Fanny Chenal. De två ekipagen ledde också loppet, men in på upploppet var Farlander Am slagen och Fanny Chenal tog greppet och vann en säker triumf då skicklige körsvennen Stefan Söderkvist såg till att bakomvarande Ninepoints Yankee inte fick fritt spår för att utmana.

– Fick information att hästen skulle vara stark och rejäl, så därför gick jag tidigt fram utvändigt ledaren. I slutdelen körde jag mot den hästen som fanns i rygg. Krafter fanns sparat vid målgången, betygsatte Stefan Söderkvist i segerintervjun.

Den 50:e upplagan av Stayerlunken såg på förhand väldigt öppen. Men när krutröken lagt sig så var det favoritduon Digger Lord och Dragster som gjorde upp om segern i den fjärde V64-avdelningen. Den sistnämnda fick det bättre loppet då han fick följa med bakom avancerande Digger Lord på sista långsidan.

Dragster och Roger Malmqvist tackade för det med att spurtade förbi över upploppet och vinna en säker seger.

– Han var kanske lite för pigg idag under loppet, men det gick bra ändå. Vi provade i Frankrike i slutet av förra året. Kanske siktar vi dit igen om Dragster tar det här loppet på ett bra sätt, avslöjade Roger Malmqvist om framtidsplanerna.

Unge Solvallatränaren Mattias Djuse vann det inledande loppet igår på Mantorp med Tinten. Men han nöjde sig inte med det, utan det blev ytterligare en triumf under kvällen omed Leader Brodde i den femte V64-avdelningen.

Leader Brodde tog direkt ledningen och när sedan svåraste konkurrenten Enjoy the Life galopperade i första kurvan låg vägen öppen för Leader Brodde.

Oskar J Andersson är en av landets främsta lärlingar. Hans rutin avgjorde den sjätte V64-avdelningen när han på första långsidan körde till rejält och övertog ledningen efter 600 meter med Scarlet o’Cara. Favoriten Casual Rain – som kördes passivt inledningsvis - gled fram utvändigt varvet kvar, men utgjorde aldrig något hot.

– Idag var Scarlet o’Cara finare än vanligt. Därför kunde jag göra det här draget på första långsidan. Hästen har haft problem med aktionen tidigare, men hon har haft den rätta styrkan. Det var hennes andra seger och jag har kört båda gångerna, berättade Oskar J Andersson.

Nästan 23 000 kr blev utdelningen för dom som prickade in alla sex vinnaren på V64-spelet.