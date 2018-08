Linköpingskillens tuffa period på Europatouren fortsätter. Han missade kvalgränsen i svenska Nordea Masters, han missade kvalgränsen i Czech Masters i Prag i förra veckan – och nu var det dags igen.

Historien upprepade sig när han svarade för en förstarunda som lovade mer – men när den andra inte alls blev lyckad sjönk Henric Sturehed som en sten i resultatlistan i tourtävlingen i danska Århus. Torsdagens 70 slag ("spelet kändes bättre än vad det gjort under senaste tiden") följdes upp med 75 under fredagen och därmed var han inte i närheten av att tillhöra övre halvan som spelar vidare under helgen.

Fredagens 18 hål innehöll en birdie, men också fyra bogeys vilket gjorde att Landerydsspelaren nådde klubbhuset på tre över par för dagen och ett över totalt. Nästa vecka flyttar touren till Schweiz.