Linköpingskillen visar att formen är god trots en knapp månads skadeuppehåll – i Shot clock masters blev det 69 slag, tre under par, på den tredje rundan och Landerydsspelaren avancerade flera placeringar. Han kommer inför den sista dagens spel att ligga runt 30:e plats, men ytterligare ett varv under par kan betyda fortsatt avancemang. Under lördagseftermiddagen när detta skrevs var vånga spelare fortfarande ute på banan

I Shot clock masters får spelarna mindre tid på sig i spelet vilket har lett till mycket snabbare rundor än normalt. Kanske ett koncept att köra på fler tävlingar?