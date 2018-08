– Katastrof, sa han och suckade.

Med ett slags marginal, ett ynka slag, missade han kvalgränsen i årets Nordea Masters på Hills.

Han hade en bra chans till birdie på det sista hålet, putten var cirka fem meter lång. Men den smet, precis som flera andra puttar den här dagen, precis förbi hål och 36 hål till i tävlingen lördag-söndag blev istället en trist hemresa till Linköping på lördag morgon.

– Jag vet ärligt talat inte vad jag ska säga.

Han suckade igen och sköt upp kepsen i pannan.

- Det är för dåligt, helt enkelt. Ett över par efter 36 hål på den här banan är helt enkelt för dåligt. Det håller inte, så är det bara.

Han gav sig själv ett ganska tufft läge efter att ha skjutit 72 slag, två över par, den första dagen. Och än tuffare blev det när han satte bollen i vattnet på hål 5 och gjorde en dubbelbogey.

– Vinden vände precis när jag skulle slå och den blev alldeles för kort.

Just då var han fyra slag från kvalgränsen men jobbade på och gav i alla fall sig själv chansen att ta sig vidare efter snygga birdies på både hål 12, 14 och 17.

En chans han dock bommade på sista hålet.

– Det är tungt. Men det är bara att åka hem, träna lite och sen dra till nästa tävling. Det här har helt enkelt inte varit min vecka, sa han och pressade fram ett leende trots allt.

Inte heller Gustav Adell lyckades ta sig vidare. Den svaga rundan i torsdags med åtta över par satte stopp för det. Men han lämnade Hills golfbana med en bra känsla efter att ha skjutit 67 slag, tre under par, den andra dagen.

– Jag spelade riktigt bra och det var faktiskt bud på mer än tre under. Det finns mycket jag kan ta med mig härifrån, förutom ett par kostsamma missar under torsdagen så känner jag att jag har spelet för att vara med på Europatouren. Det svåra är att ta sig igenom nålsögat som det är att komma in, men jag ska göra ett försök i höst igen.