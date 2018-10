Några tecken av att matchen mot Zorkij i fredags kväll satt i benen syntes inte när IFK Motala ställdes mot Falu BS på lördagen.

Tvärtom var det ett riktigt piggt IFK från start.

– Idag var det bra. Speciellt i första halvlek var vi riktigt bra. Då var defensiven riktigt bra och vi skapade också mycket offensivt, säger IFK-tränaren Mattias Sjöholm.

Han fick se Kasperi Hirvonen slå in sitt första hörnmål för dagen när han satte 1–0 en halvtimme in i matchen. Hans andra betydde 4–1 och däremellan hade Erik Ivarsson slagit in en straff och Oskar Nilsson rakat in en hörnretur.

– Nu kommer ju många av målen på fasta situationer. Men får man till många avslut som vi får idag så kommer ju målen till slut också. Helt klart en bra genomförd match av samtliga. Starkt av spelarna att kliva in och ta den här matchen för vad den är, säger Sjöholm.

Med bara två träningsmatcher kvar inför premiären så har IFK skruvat upp allvaret. Från att tidigare ha jobbat på att få detaljerna i spelet att sitta så berättar Sjöholm att de nu också har fokus på prestation och resultat.

– Så precis som under seriematcherna så hade vi idag tre punkter att fokusera på. Den tredje var att vinna och de två andra klarade vi också av på ett bra sätt.

IFK hade 3–0 redan i paus. Den andra såg länge ut att sluta oavgjort men på övertid satte Viktor Spångberg IFK:s femte mål för dagen och såg till att IFK vann även den andra halvan av matchen.

– Det man framför allt tar med sig är att vi inte ger dem så många chanser och samtidigt skapar en hel del själva. Vi för den här matchen från början till slut. Sen är det skönt för killarna att få vinna lite då och då också.