Det blev en överraskning i Helen Ann Johanssons Invitation, där elva inbjudna kvinnliga körsvenner drabbade samman. Loppet slutade i en riktig upploppsduell mellan många ekipage.

–Jag trodde det skulle bli alldeles för tufft efter den öppningen i tredjespår och sedan dödspositionen. Men Enclave svarade för en fantastisk prestation. Det var tacksamt när tränaren ringde idag och jag fick ersätta en sjuk Rebecca Dahlén, tyckte Anna Sedström i segerintervjun.

Tränarligan på Mantorp leds av Peter Untersteiner på nio segrar. Men med samma antal segrar placerar sig Mantorps amatören Niklas Eriksson på andra plats. Igår blev det en vattentät seger för starke Veams Allegro, som tillsammans med Linda Sedström ledde den andra V64-avdelningen från start till mål.

– Jag har tre starthästar och Untersteiner 200 i sitt stall. Så han skall känna sig jagad i tränarligan under hösten, skojade Niklas Eriksson efter målgång.

Senare under kvällen fick vi se några prestationer i två treåringslopp. Först duellerade Global Vintage och Rudisha, där den förstnämnda segrade på topptiden 13,4 över medeldistans. Det var fjärde raka segern för Timo Nurmos treåring som inte vet hur det känns att förlora. Loppet efter var femte försöket i serien Sikta mot Stjärnorna. Här drog elegante fuxen Alone i stenhårt tempo. Men in på upploppet utmanades han av Thought Hanover som kopplade greppet innan målgången. Segertiden blev det nya svenska rekordet för utländska hingstar, som nu lyder på 13,5a/2.640 meter.