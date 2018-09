Bra start med 67 slag, fyra under par, på torsdagens runda och fortsatt lovande spel under fredagen. Efter 13 av 18 avklarade hål låg Henric Sturehed på två slag under par för dagen och på delad åttondeplats i KLM Open i Spijk.

Men fortsättningen blev inte alls lika kul.

En dubbelbogey (sju slag) på femtonde hålet och ytterligare en bogey strax efter innebar att Linköpingskillen nådde klubbhuset på 72 slag och därmed är ett över par i sammandraget. Det positiva var att han för första gången på länge ändå klarade kvalgräsen och får spela vidare i helgen. Det negativa var att utgångsläget försämrades rejält och att han nu återfinns på delad 36:e plats.

Leder gör kinesen Ashun Wu, på tolv slag under par.