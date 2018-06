Allsvensk återstart som tabelltrea, tre poäng bakom serieledarna Hammarby.

På måndag drar IFK Norrköping igång träningen med tester.

Jens Gustafsson avskyr inte direkt utgångsläget men vet att sommartider är transfertider och att förutsättningarna kan ändras drastiskt.

– Hur vi hanterar sommarfönstret kommer ha stor inverkan på hur det kommer att sluta framöver, säger IFK-managern.

Hur vill du se att ni hanterar det?

– Skulle jag ha ett rakt svar på det....det finns det ingen i hela världen som har det. Vi vet egentligen inte hur det kommer fortlöpa idag. Det är för tidigt att svara på. Det är för mycket att ta hänsyn till när man resonerar om de här sakerna. Det är viktigt att säga att vi inte har varit så här förberedda tidigare. Då menar jag att truppens bredd och kvalité inte har varit bättre när vi gått in i sommarfönstret tidigare.

– Vi har inte något större förtroende att spelare som kan tas in under sommaren, med vissa undantag kanske, kan gå in och prestera med en gång. Det tar tid. Då är lösningen att ha så bra förberedda spelare i truppen som möjligt.

Ni förstärker inte om inte någon eller några lämnar?

– I den bästa av världar händer ingenting i IFK Norrköping under sommaren. Vi ser att den här truppen blir bättre, bättre och bättre. Spelarna utvecklas enormt mycket så har vi en bra utveckling hos spelarna. När jag resonerar så resonerar jag ur en sportslig synvinkel. Sen har man en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Där är spelarförsäljningar den kanske viktigaste intäktskällan idag. Det gör att vi också kan vara på den nivån vi är nu. Att vara så attraktiva att andra spelare vill komma till oss, svarar Gustafsson.

Linus Wahlqvist och Jón Gudni Fjóluson har inte bara ett år kvar på kontraktet – de har också uttryckt ambitioner att komma utomlands.

– Det är värdelöst att sälja spelare med ett halvår kvar, konstaterar IFK-managern.

Ja, men så kan ju bli fallet med Jón (Gudni Fjóluson) och Linus Wahlqvist?

– Vi spekulerar inte så mycket. Vi ser var det här tar vägen. Vi vill ha kvar alla spelare, de är viktiga för oss. Sen får vi fatta beslut på vägen utan att bli för detaljerad.

Finns det några bud?

– Det är allt för tidigt.