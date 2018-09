LÄS MER: SSL agerar mot matchfixning

– Jag trivs i Linköping som stad och trivs med livet här utanför innebandyn. Sedan tycker jag att vi har en ganska bra chans att vinna SM-guld inom de närmsta två åren. Jag tror att vi kan bli ett topplag i serien, säger han.

I och med att nya avtalet förlängdes när han fortfarande var under pågående kontrakt fanns det inga andra klubbar med i bilden. Ett tecken på att han trivts bra i staden ända sedan han kom hit år 2014 och där han gjort 222 poäng (124 mål) på 154 matcher, grundserie och slutspel inkluderat.

– Jag kan inte säga att Linköping är den bästa staden i Sverige eftersom jag bara varit här. Men Libk fixade allting bra från början och det har varit bekvämt under hela perioden.

Nu väntar ett spännande år – med bland annat ett VM på hemmaplan i Prag.

– Landslaget gjorde ett tufft och bra jobb under sommaren, men vi vet att vi har två-tre steg kvar till att vara bland de bästa lagen. Vårt mål nu är att bli riktigt redo och göra det bästa vi kan. Vi vet att vi inte kan vinna nio matcher av tio mot till exempel Sverige men vi kan vinna den där viktiga matchen när det krävs.

Innan dess är det seriestart i SSL och under upptaktsträffen tippade tränarna Storvreta som etta, Falun som tvåa och sedan Linköping som trea.

– Från mitt håll är tipset helt rätt, säger Jendrisak och skrattar.

– På pappret är det klart att alla känner att Falun och Storvreta är starka. Men det är en stor skillnad mellan att ha en bra trupp och en bra grupp. Hur det ser ut på pappret betyder inte allt. Vi, Växjö och Mullsjö kan bli riktigt stora problem för de bästa lagen på pappret.

Så det är SM-guld som är det stora målet?

– Alltid när jag går in på planen vill jag vinna. Jag har all respekt för Falun och Storvreta men jag har samma inställning till dem som alla andra lag i serien. Inför en säsong är alltid mitt mål att vinna guldet och jag går aldrig in med inställningen att vi inte kan göra det.

Trots att Jendrisak anses av många som världens bästa center finns det ändå saker att utveckla.

– Säsongen som kommer är väldigt speciell. Jag har två mål och det ena är att göra ett bra VM och det andra är att göra ett bra slutspel. Just nu är det min fysik och min snabbhet som jag måste jobba hårt med. Men jag vill alltid – speciellt nu när man blir äldre – att vara en bra ledare på planen, bänken och i omklädningsrummet. Det är viktigt för mig att göra mina lagkamrater bättre.

Många yngre i Libk som kommer upp nämner dig som en förebild. Hur känner du kring det?

– Jag är glad att höra det. Jag hoppas att jag kan bli den ledande personen för dem. Vi har en Linköpingskärna med Anton Karlsson och Martin "Marre" Karlsson. Att vara från ett annat land då kan vara lite speciellt – därför blir jag glad när grabbarna även ser upp till mig och känner som de känner.

Hur är det med din skada nu?

– Nu är det okej. Det var en "lättare" knäskada i menisken, hade varit värre om det hade varit ett korsband eller något annat i knät. Det tog "bara" tre månader att komma tillbaka. Det var samtidigt en bra timing att skadan skedde i slutet av säsongen och inte mitt under. För mig blev avbrotten även som en utrensning av skallen – det var bra för mig mentalt. Jag spenderade mycket tid för mig själv på gymmet och fick tid att tänka igenom innebandyn men även andra saker som motivationen. Det blev lite filosofiskt, säger Jendrisak och skrattar.