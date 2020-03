Scenkonst öst ab, där bland annat Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern ingår, meddelar att all publik verksamhet under våren ställs in, som en konsekvens av coronapandemin. Detta efter ett beslut från Region Östergötland, som står bakom bolaget. Beslutet togs med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur man ska stoppa smittspridningen.

– Vi har ett samhällsansvar och värnar om hälsan hos vår publik och personal. Därför tycker vi att regionen tagit ett klokt beslut, säger Pia Kronqvist, vd för scenkonstbolaget, i pressmeddelandet.

Samtidigt meddelas att publik som köpt biljetter till våren ska kontaktas och få kompensation. Beslutet att ställa in arrangemangen gäller fram till och med 30 maj.