Som vi tidigare har berättat är Vadstena ett av stoppen på sommarturnén "Naket- en akustisk hitskonsert". Det är inte hennes första besök i staden och det märks att den har gjort ett mycket positivt intryck på henne:

– Det är en väldigt vacker plats med så mycket historia och nutid.

Hon har ett speciellt Vadstenaminne:

– Jag kommer ihåg att det var tumult när jag skulle därifrån efter ett gig, eller om det var före ett gig.

Det är inte heller första gången hennes stämma hörs i Klosterkyrkan. Carola berättar:

– Ulf Ekberg från Ace of Base hade en stor medeltida fest och då sjöng jag a capella inne i kyrkan.

Hon tycker om klostermiljön:

– Jag tycker att det är helt fantastiskt! Ända sedan "Sound of Music" så har jag haft en förkärlek till klosterlivet (skratt). Även fast jag inte direkt har tänkt på att bli nunna så är det väldigt vackert. I Betlehem har jag ju spelat in när munkarna tittade på och lyssnade. Så jag känner mig hemma i de miljöerna.

Carola tar fram bilder på Vadstena Klosterkyrka medan vi talar med henne i telefon.

– Den är ju helt gudomligt vacker!

Hon berättar om konserten.

– Vi håller på och sätter ihop allting nu och jag väljer mellan alla mina personliga musikaliska favoriter. Det är en hitskonsert men med akustiska versioner i lite nya arrangemang. Till exempel så gör vi "Främling" väldigt väldigt nedtonat och väldigt vackert.

Konserten blir en blandning av stilar.

– Det blir eftertänksamt och man får sjunga med och klappa med. Och lite rockigt, så det spänner mellan psalm och rock kan man väl säga (skratt).

Kommer det då att vara med nya låtar i konserten?

– Vi får inte plats med allt det här nyskrivna, men vi har känt på en låt som heter "Let it in" som jag släppte förra året.

Carola är ju väldigt förknippad med Melodifestivalen, men har inga planer på att åter ställa upp där.

– Nej, inte som det ser ut just nu.

I framtiden väntar istället julkonserter, bok, pop-platta, en än så länge hemlig produktion samt uppladdning inför 40-årsjubileumet 2023.

Och så förstås Vadstenabesöket.

– I Vadstena önskar jag att det ska komma en blandad publik, både i ålder och kulturellt. Jag önskar att få inspirera, att det ska få vara en uppmuntrande konsert där man blir inspirerad och där de minnen man har till låtarna kan få liv och man får nya minnen också.