Marianne Mörck föddes 1949.

Hon är utbildad vid scenskolan i Göteborg mellan 1973–1974. 1977–2003 var hon anställd vid Malmö stadsteater, där hon gjorde ledande roller i bland annat "Carmen", "Cabaret", "My fair lady" och "The sound of music". 1995 gjorde hon rollen som Fina-Kajsa vid urpremiären av "Kristina från Duvemåla".

Hon är även verksam inom film och som revyartist och regissör. På senare tid har hon uppmärksammats för sin roll som Birgitta i SVT-succén "Bonusfamiljen".

Hon medverkar även i två filminspelningar, Felix Herngrens "Dag för dag" och Amanda Adolfssons "Nelly Rapp – monsteragent".

1959–1971: Bengt Feldreich

1972–2002 Arne Weise (utom 1979, 1988, 1989 och 1990)

2003: Lotta Bromé

2004: Ernst Kirchsteiger

2005: Blossom Tainton

2006: Ingvar Oldsberg

2007: Anne Lundberg

2008: Lasse Kronér

2009: Lisbeth Åkerman

2010: André Pops

2011: Kalle Moraeus

2012: Sarah Dawn Finer

2013: Petra Mede

2014: Henrik Dorsin

2015: Gina Dirawi

2016: Sanna Nielsen

2017: Lotta Lundgren och Erik Haag

2018: Kattis Ahlström

2019: Marianne Mörck