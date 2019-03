Atomic Swing bildades 1992 och fick en stor hit med ”Stone me into the groove”. Nu har bandet återförenats och ger sig ut på en turné som den 17 augusti landar i Linköping.

Bandet, som består av originalmedlemmarna Niclas Frisk, Michael Lohse och Henrik Berglund samt Helen Prim och Daniel Bengtson, ska spela i Folkparksteatern i Gamla Linköping, uppger arrangören Visit Linköping & Co.

Förra året genomfördes tre konsertkvällar i Gamla Linköping. Säkert!, Nationalteaterns Rockorkester och Stiftelsen stod på scenen.

– Att genomföra konsertkvällar i Friluftsmuseet Gamla Linköping var magiskt. Den anrika miljön gav en härlig inramning och vi fick mycket positiv feedback från konsertbesökarna. Därför återupprepar vi succén även denna sensommar, säger Anders Thorén, eventproduktionschef på Visit Linköping & Co, i en kommentar.

Atomic Swing lades ned 1997 men har återförenats vid ett par tillfällen, bland annat 2006 då bandet släppte albumet ”The broken habanas”.

Biljetterna till Atomic Swings spelning i Linköping släpps fredag 8 mars.