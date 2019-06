Man måste ju bara älska Dagny Carlsson! Hundra år fyllda blev hon världens äldsta bloggare och fick tiotusentals följare. Och genom Åsa Blancks fina dokumentärfilm från 2015 blev hon Dagny med hela svenska folket. I veckan visade SVT "Dagny – livet börjar vid hundra" igen och på måndag sänds uppföljaren "Dagny – om jag sätter mig ner nu dör jag". I den har Dagny hunnit bli 106 år och är fortfarande still going strong. Ryktet om henne har spridit sig och hon erbjuds huvudrollen i en finsk kortfilm. Självklart tackar hon ja, reser till Åland och klarar naturligtvis uppgiften med glans. För det är ju just nyfikenheten, öppenheten och livsglädjen som gjort Dagny till den hon är. Egenskaper som inspirerar och ger hopp till människor, inte bara i Sverige utan över hela världen. I slutet av den nya filmen visas en rad filmklipp med hälsningar och hyllningar från jordens alla hörn. Det är ju helt fantastiskt, när man tänker efter.

I en tid när äldre människor ofta känner sig marginaliserade träder Dagny fram och vägrar bete sig som det förväntas. Hennes liv har ingalunda varit någon dans på rosor. Hunsad som barn och fast i ett olyckligt äktenskap i 20 år. Som en grå liten mus, beskriver hon själv –"men jag har blivit kaxigare med åren". Med humor och klarsynta analyser charmar hon alla, både som gäst hos Skavlan och i hetluften under politikerveckan i Almedalen. Vilken härlig förebild!

I övrigt är det ganska trist i tv-tablåerna för närvarande. I stället har jag ägnat mig åt att sträcktitta på "Outlander". Ett historiskt kärleksäventyr som pendlar mellan nutid och 1700-tal. Vi får följa våra hjältar på äventyr i såväl Skottland som till Versailles i Paris och vidare till kolonierna i Nordamerika. Både välgjort och vackert. De tre första säsongerna finns på Netflix och HBO, medan fjärde säsongen visas på Viaplay.

Missa inte

"Bland män och får". Underbar isländsk film om två gamla bröder som inte talat med varandra på 40 år. Finns på SVT play till 13/6.

Riktigt rolig

"Revansch". Ann-Britt har inte lyckats komma över badmintonförlusten för 30 år sedan. Svensk komediserie i tio delar med Anki Larsson och Olle Sarri som mor och son. Tyvärr styckar de korta 10-minutersavsnitten sönder berättelsen. SVT lördagar kl 20.50.

Streamingtips

"Years and years". Oavbrutet överraskande och briljant brittisk miniserie om en nära framtid som är lika skrämmande som realistisk. Emma Thompson är lysande som högerpopulistisk politiker. HBO Nordic.

"Big little lies". Äntligen dags för säsong två av en av de bästa serier jag sett. Att den redan stjärnspäckade rollistan nu toppas med Meryl Streep bådar gott. Premiär 10/6 på HBO Nordic.