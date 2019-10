Marknadsföringen just nu går ut på att bygga upp en känsla av att det inte blir mer. När den "sista" trailern för den "sista" filmen släpptes i förra veckan var den globala upphetsningen total. Och när roboten C-3PO som varit med sedan starten 1977 dök upp mitt i trailern och sade "Jag tar en sista titt på mina vänner", ja då brast det för en del av oss.

En sista titt på våra vänner, det är just vad som väntar 18 december när "Star wars: The rise of Skywalker" har premiär. Vissa av våra vänner trodde vi i och för sig att vi redan sett för sista gången, så låt oss en gång för alla reda ut det här med vilka som är med trots att antingen karaktären, eller skådespelaren, redan har dött.

Luke Skywalker offrade sitt liv i förra filmen, men att Mark Hamill spelar honom även i den sista episoden är klart. Troligen är han ett spöke, en så kallad Force-ghost, i stil med andra döda Jedi-riddare.

Prinsessan Leia lever, men Carrie Fisher som spelade henne avled i december 2016. I den kommande filmen används inspelningar med Fisher som blev över från "The force awakens".

Chewbacca, den pälsklädda wookien, är också kvar trots att Peter Mayhew som spelade honom avled i våras. Under pälsen finns numera den finländske basketspelaren Joonas Suotamo.

Kejsaren som vi trodde dog i "Jedins återkomst" 1983 är tillbaka, som vanligt spelad av Ian McDiarmid.

Dessutom återvänder Billy Dee Williams i rollen som Lando Calrissian.

Så är detta slutet? Nja. Samtidigt som fansen laddar för den sista filmen börjar den första otecknade tv-serien "The mandalorian" sändas 12 november i den nya tv-kanalen Disney Plus. När den blir tillgänglig i Sverige är oklart. Senare väntas en tv-serie om Cassian Andor från "Rogue one" och en annan serie om Obi-Wan Kenobi.

Vad som händer på bio är mer oklart. David Benioff och DB Weiss har just avbrutit sitt arbete med en ny trilogi, och ärligt talat, efter deras sista säsong av "Game of thrones" känns det inte som någon stor förlust.

Rian Johnson, som gjorde "The last jedi", förväntas göra en egen "Star wars"-trilogi, och Marvel-producenten Kevin Feige är knuten till ytterligare ett projekt.

Jag har redan sagt tack och adjö till "Star wars" både 1983, när George Lucas sade att det inte skulle bli något mer, och 2005, när Lucas avslutade sin prequel-trilogi. Den här gången säger jag "På återseende" och ser fram emot Episod X om sisådär 20 år.