Äntligen blev Thomas Barrow kysst! Alla andra i "Downton Abbey" har ju funnit den rätta på ett eller annat sätt. När tv-serien nu fått sin fortsättning på bio händer det: Thomas, betjänten som ofta varit på kant med resten av personalen, får möta kärleken till sist.

Det är en farlig och förbjuden kärlek, ty året är 1927, och det skulle dröja ytterligare 40 år innan det blev tillåtet för män att kyssa varandra i Storbritannien.

Lika förbjudet är det för killarna i Georgiens nationella danskompani att bli kära i varandra, men det är ändå vad som sker i Sveriges Oscarsbidrag "And then we danced". Levan Akin som gjorde svenska fantasyfilmen "Cirkeln" visar en än gång att han har god hand med unga skådespelare i knepiga situationer.

Det har gått 21 år sedan tjejerna i "Fucking Åmål" kom ut inför sina skolkamrater, och 14 år sedan två cowboys delade tält i "Brokeback mountain". I dag är samkönad kärlek mycket vanligare på bio. "Call me by your name", "Carol", "Blå är den varmaste färgen", "Moonlight" och "Olydnad" är en handfull exempel, och filmerna om Freddie Mercury och Elton John har blivit stora publikframgångar.

Men ännu är det ont om homosexuella karaktärer i de största filmerna. JK Rowling har visserligen sagt att professor Dumbledore är gay, men när han dök upp i Jude Laws gestalt i "Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott" var antydningarna ganska försiktiga.

Somliga hoppas att Disneyprinsessan Elsa ska komma ut ur garderoben i "Frost 2" och Marvel har utlovat att en av superhjältarna i "Eternals" (2020) ska vara homosexuell, så kanske är en förändring på gång.

Och där det inte är uttalat kan man läsa mellan raderna, om man vill.

En del "Star wars"-fans började spekulera när "Episod I: Det mörka hotet" kom 1999. Scenen när jediriddaren Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) tar ett ömt farväl av sin lärling Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) gav upphov till fantasier om en romantisk relation mellan dem.

Om man ser på "Star wars" med de glasögonen framträder sagan i ett nytt ljus. Obi-Wans svartsjuka när Anakin Skywalker kärar ner sig i senator Amidala utlöser fiendskapen mellan lärare och elev, som leder till att Anakin blir Darth Vader och störtar hela galaxen i olycka.

Nu ska det bli tv-serie om Obi-Wan, med Ewan McGregor både framför och bakom kameran. Då får vi se vad han hade för sig under sina 20 år i exil efter klonkrigen. Kanske han inte bara vakade över Luke Skywalkers uppväxt på Tatooine. Kanske han hann med något litet äventyr också?