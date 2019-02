Månadens låtlista fyller jag med musik från fem serier jag gillar skarpt just nu, men det dröjde länge innan jag gav mej på ”Berlin station”. Mest för att jag kände att jag inte behövde ännu en serie om spioner och kontraspionage. Jag hade fel. Serien om försöken att hitta en anonym visselblåsare, som avslöjar hemligheter kring CIAs verksamhet i den tyska huvudstaden, är spännande och välspelad. Den får en extra krydda av att utspelas i en stad, som försöker lösa upp gamla strukturer och hitta en ny identitet snart trettio år efter murens fall. Seriens tredje omgång hade premiär på HBO Nordic i december och låten i vinjetten är mitt-i-prick. David Bowie, som bodde i murens skugga i det då delade Berlin under några år, ger där uttryck för - nej, inte rysskräck men väl amerikano-fobi kanske man kan kalla det.

Nyligen började även tredje upplagan av ”True detective” (HBO Nordic) rullas ut. Serien utmärker sej genom det ur publiksynpunkt riskfyllda valet att helt byta miljö och persongalleri - och därmed skådespelare - för varje omgång. Seriens premiss är knepiga, olösta kriminalfall som sysselsätter ett par poliser under lång tid. Gemensamt är också att brotten begåtts i sjaskiga miljöer på platser som, typ, Gud glömde. I omgång ett traskade Matthew McConaughey och Woody Harrelson runt i utkanterna av Louisianas träskmarker i jakten på en seriemördare, medan andra omgången bjöd på Colin Farrell och Rachel McAdams som försökte lösa en snårig härva av mord och korruption i en nedgången småstad i Kalifornien, långt bort från soliga stränder och brunbrända surfare. Senaste omgången tar oss tillbaka till amerikanska södern. Mahershala Ali och Stephen Dorff är utmärkta i rollerna som poliserna, som tar sej an fallet med ett par försvunna syskon i en mindre ort på dekis i Arkansas.

Artisten och producenten T-Bone Burnett har gedigna kunskaper om den amerikanska musikkulturen och är ofta anlitad av film- och tv-bolag för att musiksätta deras skapelser. I ”True detective” slår han an tonen redan i vinjettmusiken med sångerskan Cassandra Wilson. Det låter dystert och olycksbådande i ”Death letter”, en låt ur bluesartisten Son House repertoar. Andra stämningar understöds av musik med bandet Algiers och countrysångerskan Patty Loveless.

|

Två poliser med ett knivigt, olöst mord att klara upp skildras också i brittiska serien ”Saknad, aldrig glömd”. Även där är det nu tredje gången man kan följa teamet under sex lördagar i SVT eller SVT Play. Nicola Walker (fantastisk!) och Sanjeev Bhaskar spelar kollegorna, som den här gången metodiskt undersöker vad som hänt den person, vars skelett efter lång tid hittas nedgrävt intill en motorväg. Serien visar också effekten polisens arbete har på anhöriga när plågsamma minnen väcks till liv, så den avskalade, sorgsna och pianobaserade ”All we do” med London-duon Oh Wonder sätter rätt ton som seriens vinjettmusik.

En serie om ett par fångar med planer på att rymma låter kanske inte så fängslande (!), men det är just vad ”Escape at Dannemora” (HBO Nordic) är. Faktiskt den bästa serien på ett bra tag om du frågar mej. Historien har verklighetsunderlag och utspelas 2015 när två livstidsdömda interner på ett fängelse med högsta säkerhetsklass i ett litet samhälle i delstaten New York lyckas genomföra en rymning - den första i anstaltens drygt hundraåriga historia. Elegant iscensättning och regi av Ben Stiller, mest känd som skådespelare tidigare, gör den här serien fascinerande sevärd. Strålande är också Benicio del Toro och Paul Dano som fångarna och Patricia Arquette gör sitt livs roll som ”Tilly” Mitchell, den anställde på fängelset som hjälper de båda i rymningsplanerna. För detta fick Arquette ta emot en Golden Globe i förra månaden i kategorin bästa tv-skådespelerska.

Smart vald musik serien igenom och du hittar fyra exempel i låtlistan, inklusive Chris Joss’ ”Tune down”. Denne fransman specialiserar sej på att skriva musik, som låter som den hör hemma i en film eller tv-serie från 60/70-talet. Och på tal om Frankrike kan det väl passa efter dessa dramer i krimmiljö med lite humor á la France. Tipsar härmed om serien ”Ring min agent!” (Netflix). Den utspelas på en skådespelaragentur i Paris, där de anställda med varierande framgång försöker hantera nyckfulla klienter med både sköra och uppblåsta egon. Kända skådespelare gästspelar som sej själva och i nya och tredje omgången skymtas sångaren Julien Doré, vars hit ”Paris-Seychelles” rundar av låtlistan. Bon appétit!