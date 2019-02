Ja, säga vad man vill om Melodifestivalen. Men SVT går verkligen "all in", varje gång. Efter två delfinaler i årets omgång kan jag inte annat än imponeras av satsningen. Fullsatta arenor, glitter i överflöd och scenshower som överträffar varandra. De musikaliska inslagen håller som vanligt varierande kvalitet, men det finns någonting vackert i att nestorn Jan Malmsjö återfinns i samma startfält som 15-åriga debutanten Malou Prytz. Och trots att "ingen tittar" behåller Melodifestivalen greppet om tv-publiken, runt 3 miljoner såg helgens sändning. Jag tror att en förklaring är just att det inte sparas på krutet – på något märkligt vis känner man sig betydelsefull som tittare. Även om man inte gillar vare sig låtarna eller själva fenomenet.

Årets programledare är ett lyft jämfört med fjolårets (David Lindgren och "Fab Freddie" Svensson). Sarah Dawn Finer är tryggheten själv på scenen och den smittar av sig på de övriga tre. I förstone kändes dock en hel kvartett som minst två för många, men redan i lördags löstes det ju på ett fiffigt sätt när Kodjo Akolor och Eric Saade blev akterseglade och bara dök upp i mellanakten. Sarah Dawn Finer och Marika Carlsson battlade och skötte presentationerna från scenen i Malmö med den äran, även om jag har lite svårt för det tillkämpat skojiga snacket med artisterna under röstningen. Det faller oftast pinsamt platt...

Mellanakterna har också hållit hög kvalitet, särskilt potpurriet med Israels vinnarlåtar genom åren. Sarah Dawn Finer briljerade verkligen som fjolårsvinnaren Netta. Och i lördags skrattade jag gott åt formuleringen "det är som ett barnkalas från helvetet" när Eric Saade och Kodjo Akolor sjöng "Välkommen till Mello".

Tack vare flera tips har nu även jag upptäckt den australiska dramaserien "Hemma igen". I original heter den "A place to call home" och jag tror att den tråkiga svenska titeln var en starkt bidragande orsak till att jag ratade den från början. Nu visar SVT den fjärde säsongen (av totalt sex) på måndagskvällarna, men alla fyra säsongerna finns på Play. Härlig 1950-talsmiljö, underbar musik och fin släkthistoria. Klart sevärd!

Ser fram emot

"Bonusfamiljen". Äntligen premiär för tredje säsongen, hoppas innerligt att den är lika bra som de tidigare. SVT1, måndag 18/2 kl 21.

Nyfiken på

"Ferrante-feber". Dokumentär om den hemlighetsfulla men omåttligt populära italienska författaren bakom pseudonymen Elena Ferrante. K special, SVT2 fredag 17/2, kl 20.

"Nedsläckt land". I sex avsnitt följs tio deltagare som utsätts för ett experiment där elen i hela Sverige försvinner på grund av en solstorm. Premiär i SVT1, måndag 18/2 kl 21.45

Streamingtips

"Escape at Dannemora". Serien bygger på en verklig rymning i USA 2015. Väl berättad i ett långsamt tempo med lysande skådespelarinsatser. Patricia Arquette är fantastisk som kärlekstörstande och godtrogen fängelseanställd. Sju avsnitt, visas på HBO.