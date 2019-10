Jag läser sällan böcker från författare som har en hög status internationellt sett. Det har bara inte blivit så. Men, för första gången har jag läst en bok från en författare INNAN den utsetts till nobelpristagare.

I våras läste jag Olga Tokarczuk ”Löparna” tack vare en av mina bokcirklar. En väldigt speciell bok. Enligt mig ingen höjdare. Jag läste inte klart den. Däremot var den annorlunda, och vi hade flera intressanta diskussioner om innehållet. Hur lyder den polska berättartraditionen? Den skiljer sig definitivt från den svenska. Hade vi kanske läst för lite polsk litteratur för att kunna knäcka koden? En del tyckte bättre om boken än andra, men ingen tyckte den var fantastisk. Är det något jag har lärt mig av att vara med i bokcirklar, så är det att det är sällan alla tycker lika. Till skillnad från den svenska kritikerkåren.

Under en tid nu har det byggts upp en irritation i mig över hur unison kritiken i Sverige tycks vara när det kommer till litteratur. Det finns ett antal böcker som jag näst intill slängt i väggen av irritation för att de är så dåliga i jämförelse med alla översvallande recensioner.

Att recensera kultur är svårt. Jag förstår det. Jag har recenserat mycket musik, en del böcker. Det är speciellt nervöst att recensera litteratur, tänk om man har missuppfattat verket? Kanske man tänker; om alla prisar den här boken, borde inte jag göra det också? Jag upplever att det är lite friare när det kommer till filmvärlden, vilket jag gillar! Ett exempel på det är Tarantinos senast film ” Once Upon a Time in Hollywood” som någon uppfattade som gubbslemmig. Är det relevant undrade då andra. Har du inte missat att… Först när man tycker olika kan det uppstå intressanta diskussioner om hur man bör betrakta en film, eller en bok eller musik.

I min värld av kultur är det viktigare än någonsin att det finns plats för recensenterna på kultursidor och i tv och radio. Aldrig någonsin har det släppts så mycket böcker, musik, filmer och tv-serier som nu. Aldrig har det varit så lättillgängligt med tjänster som Netflix, Spotify och Storytel. Jag vill höra fler röster, ta del av mer analyser. Jag vill höra kritiska röster, jag vill ha allt! För det krävs det att media satsar. Tar alla in samma recensioner och röster är de svårt för konsumenterna att få en nyanserad bild av det gigantiska utbudet av kultur som annars riskerar att dränka oss.