Vintern 1973. Nixon är president. Polisongerna är yviga. En yngling sitter på ett pendeltåg utanför New York och läser "Fantastiska Fyran". Han konstaterar att de fyra superhjältarna är en familj som håller ihop – medans hans egen familj splittras. Snart ska allt gå åt helvete.

Filmen heter "The ice storm" och kom 1997. Ynglingen som läser Marvel-serier spelas av Tobey Maguire – så långt ifrån en actionhjälte man kan komma. Ingen kunde ana då vilken roll han skulle få. Fem år senare var han Spindelmannen, och superhjältarnas epok på film hade börjat.

Sommaren 2018. Ant-man är invecklad i en avancerad jakt genom San Francisco. Det är kul och spännande, men det som får biopubliken att jubla högt är en vithårig farbror med mustasch som bara är med i några korta sekunder. Stan Lee, mannen bakom Marvel comics. Mannen som uppfann de moderna superhjältarna. Som nästan alltid spelade en biroll i filmerna om dem.

Stan Lee var ett av de där genierna jag hyser den djupaste respekt för. De som ofta blir kritiserade för att de är så kommersiella och amerikanska, som Walt Disney och George Lucas, men som kombinerade rik fantasi med näsa för vad som gick att sälja och som gav oss färgstarka figurer som satt så stort avtryck i vår kultur.

December 1922. Stanley Martin Lieber föds i New York. Hans föräldrar är rumänska judar. Pappan förlorar jobbet under Depressionen, och Stanley växer upp med vetskapen om att man måste använda all talang man har för att överleva.

Innan han fyllt 17 börjar han på serieförlaget Timely Comics. Hans första arbetsuppgift är att fylla på tecknarnas tuschflaskor, men hans dröm är att skriva. 1941 publiceras Stanley Liebers första berättelse om Captain America. Men han vill spara sitt namn till den dag han debuterar som riktig författare, så han använder pseudonymen Stan Lee.

November 1961. Kalla kriget rasar. Konkurrenten DC Comics får ett uppsving med "Justice league". Stan Lee, som skrivit seriemanus i 20 år, får i uppdrag att skapa egna hjältar åt Timely, som döps om till Marvel comics. Fantastiska Fyran är först ut. Inom ett par år har han tillsammans med tecknarna Jack Kirby och Steve Ditko skapat X-men, Iron Man, Hulk, Dare Devil, Thor och Spindelmannen.

DC:s superhjältar föddes på 30-talet. Stålmannen är från en annan planet, Batman är rik. Men Spindelmannen är en tonåring från Queens, med läxor, taskiga klasskamrater och trassliga kärleksbekymmer. Succén är gigantisk.

Hösten 2018. "Venom" har fått kass kritik men vi går ändå. Marvelfilmer blir inte automatiskt bra – undvik "Daredevil" (2003) eller "Blade" (1998) till exempel – men det mesta är underhållning på högsta nivå. I år har "Avengers: Infinity war" och "Black panther" till och med gått om "Star wars" i biljettförsäljningen.

Och efter en seg start visar sig även Venom vara på bettet. Precis på slutet stöter han på samma vithåriga farbror i San Francisco. Jag lovar, hela biosalongen jublar av lycka.

Några veckor senare dör Stan Lee, 95 år gammal. Vi sörjer honom, men hans skapelse kommer att leva länge till.