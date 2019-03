Ludwig Göransson har redan vunnit en Oscarsstatyett, tre amerikanska Grammy-priser och en svensk Grammis – i år.

Nu har han en till utmärkelse att sätta på sin meritlista efter ett framgångsrikt 2018 – regeringens musikexportpris.

Priset delas varje år ut till en artist som varit internationellt framgångsrik och medverkat till svenska musikaliska exportframgångar. Göransson vann över de andra nominerade Robyn, Ilya Salmanzadeh, Mohombi och Malin Byström, och är förvånad.

Jag har inte tänkt på mig själv som en musikexport, men i dag började jag tänka att det ligger nog någonting i det, man bidrar till Sveriges musikekonomi. Det är väldigt kul att se att Sverige har gjort ett sådant avtryck på hela världen inom musik, säger han.

"Världsförändrande"

Att musikutbildningar i Sverige till stora delar är gratis tror han har bidragit till hans musikaliska utveckling.

En sådan här bra utbildning som man kan få i Sverige kan man inte få någon annanstans, speciellt inte i USA. Jag har så mycket att tacka för, säger han.

Ludwig Göransson kommer från Linköping och har slagit igenom stort i USA. Han ligger bland annat bakom den hyllade rapparen Childish Gambinos stora hit "This is America" och filmmusiken till "Black Panther" och "Venom". Ludwig Göransson släpper även musik under soloprojektet Ludovin.

Efter studier på Kungliga musikhögskolan i Stockholm flyttade Göransson till Kalifornien för tolv år sedan, för att studera vid USC School of Cinematic Arts i Los Angeles. Där träffade han regissören Ryan Coogler och artisten Donald Glover, som han samarbetat med flitigt sedan dess.

Jag har haft turen att arbeta med några extremt kreativa och världsförändrande artister. Vi har alltid försökt att göra det som känns extremt viktigt för oss och nu händer allting samtidigt, världen har fått upp ögonen för oss.

TT: Hur ser ditt kommande år ut?

Jag tror att det blir svårt att toppa 2018, jag ska bara fokusera på mina nästa projekt. Det känns som att jag har vuxit mycket under den här resan, nu ska jag försöka slappna av och fokusera på det jag tycker om mest, att göra musik.

Hederspris

Musikexportpriset delas i år ut i två kategorier till, hederspriset och hedersomnämnandet.

Årets hederspris gick till Thomas Johansson, grundare av bolaget Ema Telstar (i dag Live Nation Sweden).

Årets hedersomnämnande gick till Musikmakarna och dess rektor Ulla Sjöström. Musikmakarna är en yrkeshögskoleutbildning inom musikproduktion, grundad 1998 i Örnsköldsvik.