Imorgon onsdagen har den populära kabarén "Det blå pianot" nypremiär. Under tisdagen släpptes 70 nya biljetter till den slutsålda kabarén som spelas på Stora teatern (Övre foajén)i Linköping mellan 7–14 november. Det kommer även att finnas möjlighet att åter igen se kabarén i Norrköping där den gjorde succé tidigare i höst. Då skrev recensenten Catrin Villaume Fägerstrand så här: "Rusigt, fritt och busigt som en performance-teater startar den här ensemblen upp sin timslånga föreställning om tyska avantgardepoeten Else Lasker-Schüler".

Teatern kommer att förvandlas till ett café i Berlin 1913. Publiken får bland annat följa kulturpersonen Else Lasker-Schüler som spelas av Marika Lagercrantz. Else Lasker-Schüler var en av många stammisar på caféet under seklet. I kabarén skildras hur Else Lasker-Schüler handskas med de nationalistiska vindar som blåser före första världskriget. Som kvinna och judinna hamnar hon i en utsatt position.

– Else står upp mot kriget, men blir väldigt ensam och utsatt. Vi försöker återskapa stämningen och öppna ett fönster mot det som sker, sa Marika Lagercrantz i vår intervju inför premiären tidigare i höst.