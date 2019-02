Programledare för podden, som startades i mars förra året, är Åke Eriksson och Ulf Henningsson. Det finns också en tredje person med i bilden, Dennis Olsson, som sköter tekniken. Enligt Ulf Henningsson var "Popnördspodden" Olssons idé.

Henningsson har tidigare bland annat skrivit en bok om radioprogrammet "Tio i topp" och på heltid i fem år hade han jobbat med en bok om svensk 60-talspop. Det blev dock aldrig någon bok.

– Så jag hade massor med research som inte hade blivit publicerat någonstans och jag tänkte att då kan jag använda det i den här programserien.

Podden handlar enligt dess Facebooksida om "musiken på 60-, 70- och 80-talet".

– Vi försöker göra det underhållande även för de som bara har ett "lagom" intresse för musik säger Ulf Henningsson.

Han bor i Mariestad och Åke Eriksson bor i Stockholm. De kommunicerar via Skype under inspelningen men spelar in sina insatser i programmet på var sin inspelningsutrustning och sedan redigerar de ihop allt till en färdig podd.

Det kommer ett nytt avsnitt varannan torsdag och i en del avsnitt gör de en genomgång av Pop-Sverige under 1960-talet landskap för landskap. Övriga avsnitt handlar om andra saker, exempelvis om "gospelns väg till funk". Eftersom det finns så mycket 60-talspop från Östergötland blir det "minst tre" program om vårt landskap. Det första av dem har släppts och där uppmärksammas bland annat Motala och Borensberg med band som Beathovens, Shavers och MT Else.

Vad gäller reaktioner från band säger Ulf Henningsson att de tycker det är roligt att "man uppmärksammar deras gamla grejer". Motalabandet Shavers började leta bland rullband och hittade en låt som de tyckte att podden kunde spela upp.

– Det var ju väldigt roligt att de delade med sig av sådant för det var ju en grupp som aldrig fick göra någon skiva, säger Henningsson.

När det gäller Motala och Borensberg som 60-talspopstäder säger han att det fanns många band i framförallt Motala.

– I slutet på programmet rabblar vi massor med bandnamn från Motala. Jag tycker att för att inte vara en större stad så var det ganska mycket liv i Motala och så hade de ju till exempel Gillet.

Ulf Henningsson avslöjar att en närbelägen ort kommer att dyka upp i ett kommande avsnitt.

– Något band från Vadstena kommer vi att ha med. Vi kommer att nämna flera stycken, men ska spela åtminstone ett band som hette Sound.