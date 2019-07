"Gårdsfesten 2019" äger rum på Bakgatan 17 c vid Stora Torget i Vadstena. Under festivalen framträder Jönköpingsbanden The Livelong June och Danmarck samt Boy in a bubble från Vadstena. Dessutom tillkommer ett band. En av arrangörerna, Benny Gustavsson som spelar i The Livelong June, berättar om målet med och bakgrunden till festivalen.

– Vi vill verkligen lyfta den alternativa musiken i Vadstena, alltså inte traditionell pop utan genrer som inte lyfts fram så ofta. Så vi satsade på att få ihop en minifestival i Vadstena. Det var själva födelsen till det, att det inte finns så många sådana här arrangemang och att göra något kul på sommaren.

Gustavsson säger att det är deras första arrangemang i Vadstena, men att de tidigare har stått bakom arrangemang på "mindre ställen" och klubbar i Jönköping.

Han berättar om vad som händer under festivalen:

– Det blir fyra band. Vi är på en innegård och där är det en scen och så har vi lite lättare mat som vi säljer.

Det går dock enligt Benny Gustavsson bra att ta med med sig picknickmat.

Enligt Gustavsson blir det dessutom där utställningar av glaskonstnären Berit Johansson från Vadstena och fotografen Emelie Aspenberg från Jönköping.

Han berättar om banden som medverkar :

– Det första bandet börjar vid cirka 17.30 och det är Danmarck, som har blivit ganska uppmärksammade den senaste tiden. Det är ganska originell rock, en blandning av punk och indierock kan man säga. Sedan är det Boy in a bubble, ett ganska nystartat Vadstenaband som spelar indierock och folkmusik och så The Livelong June, ett elektroniskt band med influenser från både synth och rock och lite postpunk. Vi håller på att vänta på besked från det fjärde bandet, så det är inte officiellt än.

Vad gäller Vadstenabandet Boy in a bubble ger han också en närmare beskrivning av det de spelar:

– Det är en ganska lugn och melankolisk musik.

Arrangemanget görs av föreningen "Alternativa Vadstena" som enligt Benny Gustavsson är nystartad och har tankar på att arrangera något även i vinter. Vad hoppas de då på för den 27 juli?

– En riktigt fin sommardag och att det är mycket folk i omlopp som kommer dit, folk som inte vet om att det pågår. Att folk får upptäcka ny musik som de kanske inte lyssnar på vanligtvis, säger Benny Gustavsson.

Festivalen har fri entré, startar 16.00 och arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.