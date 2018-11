DANS Östergötlands bidrag till riksfinalen av koreografitävlingen Skapa Dans i helgen knep ett fint pris. Linköpingsgruppen One Off fick publikens pris för koreografin Black Illusion. 12 bidrag från hela Sverige gjorde upp i tävlingen och vann gjorde Västernorrland och hederspriser delades ut till Västerbotten och Halland. Det är andra årets i rad som Östergötlands bidrag belönas med Publikens pris. One Off består av fem tjejer: Tilde Moborn står för koreografin och dansar tillsammans med Kajsa Bergman, Lovisa Elfving, Tove Malmström och Ebba Olofsson. Alla går på dansprofilen på Folkungaskolan och dansar på Folkuniversitetet och i andra dansgrupper.