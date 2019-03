Sedan 2009 är Merete Ellegaard biträdande director musices vid Linköpings Universitet och konstnärlig ledare för den akademiska damkören Linnea och Linköpings akademiska orkester.

Som dotter till den världsberömda accordeonisten Mogens Ellegaard började Merete sin musikaliska bana med att spela accordeon. Hon studerade därefter oboe och dirigering vid Musikhögskolan i Göteborg och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Andra instrument som Merete hanterat: Viola, dulcian, blockflöjt, pommer och krumhorn. Hon tog examen i orkesterdirigering från Kungliga Musikhögskolan år 2000.

Merete har återkommande uppdrag med orkestrar i hela landet. Hon har bland annat arbetat med Dala-sinfoniettan, Stockholms läns blåsarsymfoniker, Östgöta blåsarsymfoniker, GWO, Gävle Symfoniorkester och Symfoniorkestern i Norrköping. Merete Ellegaard är också konstnärlig ledare för den stockholmsbaserade ensemblen Compact Music.

Konserten hålls i Crusellhallen 3 mars. En sammanslagning av Linköpings symfoniorkester och Linköpings akademiska orkester blir den andra ensemblen att sätta upp denna heroiska produktion i samarbete med Underscore productions. Urpremiär, med fyra slutsålda föreställningar, begicks i Berwaldhallen hösten 2018. Då med Sveriges Radios Symfoniorkester på scenen.

Solist är Sabina Zweiacker, sopran från Malmö som blivit ett Youtube-fenomen med över 15 miljoner visningar av sången "The Dragonborn Comes". Publiken guidas av Orvar Säfström, känd bland annat som programledare, filmkritiker och skribent.

Konserten dirigeras av Merete Ellegaard.

We can be heroes är den senaste av Underscore productions hyllade konserter, bland tidigare produktioner kan nämnas Score (tv-spelmusik), We come in peace (science fiction), Sagas (fantasy) och The horror (skräck).