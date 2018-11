Då har nämligen Östgötabandet Dennis and the Rocktones vid två tillfällen en show i samband med julbord. I bandet ingår Dennis Krusell (sång, piano), Finn Fogelström (gitarr), Daniel Bank (trummor) och Jimmi Lindvall (kontrabas).

Jimmi Lindvall säger att detta inte är deras första framträdande på Wetternmagasinet.

– Jag kommer inte ihåg om vi har spelat just vid julbord där. Det är ganska länge sedan vi spelade där. Vi har hållit på sedan 2004 så vi har hunnit spela på de flesta ställen i Östergötland som erbjuder liveband.

Vad tänker han då om julbordsshowerna?

– Det är lite spännande! Man vet ju inte riktigt fullt ut hur publiken är. Det kan vara sittande publik eller det kan vara stående eller dansande publik. Jag tror att det kan bli riktigt bra.

Under spelningarna kommer Dennis and the Rocktones att bjuda på såväl eget material som covers, säger Lindvall.

Redan från start hade bandet en tydlig image.

– Det var jag och pianisten som startade bandet och vi gick "all in" redan från början kan man säga och körde med tidsenliga kläder, förklarar Lindvall.

Vid Country-SM i september i år vann bandet rockabillyklassen.

– Det har genererat spelningar inför nästa år och vi hoppas på att det kan generera ännu mer, säger Jimmi Lindvall.

De har också pratat om att göra en ny skiva.

Jimmi Lindvall har en egen favoriträtt i jul:

– Svampomelett, det vill jag gärna ha på julbordet!