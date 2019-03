Under premiäravsnittet av "Let's dance" dansade fotbollslegenden Thomas Ravelli samba tillsammans med Jasmine Takács, men juryn var inte nöjd. Cecilia Lazar sade bland annat "Du är van att stå i ett mål och rädda, jag skulle vilja säga att Jasmine var den som räddade i dag". Samtliga gav honom ett (1) poäng i betyg.

Ja, sämre än så kan det inte bli, då kan man bara gå uppåt. Vi har skrivit "Let's dance"-historia, aldrig någonsin har någon fått tre ettor, säger Jasmine Takács.

Men förra veckan blev det ingen riktig uppladdning inför tävlingen för Ravelli, då han skippade repetitionerna för en skidsemester i Andorra, och anlände till Sverige dagen före sändning.

13 timmars resa i benen inför fredagen var ingen bra planering. Men det var en resa jag hade planerat in innan jag tackade ja till "Let's dance", berättar Thomas Ravelli.

"Då låser det sig"

Trots de låga poängen från juryn lyckades tittarna rösta upp honom ett steg – i stället blev det skådespelaren Dan Ekborg som fick minst antal röster. Ingen åkte dock ut under premiärhelgen, i stället sparas deras röster till det andra avsnittet.

Den här veckan laddar Thomas Ravelli om med en american smooth till tonerna av Gloria Gaynors ”Never can say goodbye". Den stora utmaningen blir att prestera lika bra i direktsändning som under repetitionerna och Thomas Ravelli ser sig själv och sina egna nerver som det stora hotet.

Problemet med oss idrottsmän är att vi alltid vill prestera och vara duktiga på saker, då låser det sig ibland, säger Thomas Ravelli och Jasmine Takács håller med.

Vi måste stanna kvar i vår egen bubbla och inte låtsas om kamerorna eller publiken, det är mycket runtomkring, säger hon.

"Upp till folket"

Thomas Ravelli har förutom sina fotbollsinsatser även haft stora framgångar i tv-sända tävlingar. Han har tidigare tagit hem både "Mästarnas mästare" och "Superstars", båda sportprogram där idrottsmän möter varandra.

Tidigare i mitt liv var det viktigt att vinna, nu är det viktiga att ha skoj när man tar sig dit. Målet är fortfarande att vinna, men det är inte det viktigaste längre, säger Ravelli.

Den tunga starten till trots finns det en dans som fotbollsmålvakten är känd för: Ravellidansen från VM 94. Efter att ha räddat ett mål under semifinalen sprang han med raka ben för att hämta bollen, vilket såg ut som en dans. Nu har han planer på att återanvända rörelsen i "Let's dance", om han tar sig vidare efter fredagens tävling.

Det är upp till folket. Om jag går vidare kan det hända att ni får se den. Det gäller att jag får lite röster, säger han.