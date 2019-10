Konsert

"Thank you for the music”

Med Kalle Moraeus, Gunilla Backman, Johan Boding med flera.

Betyg 4

Crusellhallen, Linköping, 30/10. Även i Louis de Geer i Norrköping 2/11

Ja, du milde vilken skatt vi har i Benny Anderssons och Björn Ulveaus låtar. Och vilken bredd i melodierna! Anderssons rytmiska kullerbyttor må likna varandra, men de fungerar i alla genrer, såväl i diskorökaren ”Voulez-Vous” som i powerballaden ”Pity the child” från musikalen ”Chess” och dansbandshiten ”Du är min man”.

Crusellhallen är knökfull och gänget som turnerar med föreställningen ”Thank you for the music” betar av den ena hiten efter den andra. Johan Bodings stora röst gör sig bra i både ”Anthem” och ”Guldet blev till sand”. Körsångarna Jenny Redenkvist och Linda Holberg visar upp sina solistiska färdigheter i ett ABBA-medley. Rutinerade och skönsjungande Gunilla Backman smeker oss med ”Nobody's side” ur Chess och ”Svarta siluetter” ur ”Hjälp sökes”. Och låt oss inte glömma mannen bakom showen, Kalle Moreus, denna musikaliska renässansmänniska som verkar trivas lika bra i vokalistrollen som med att spela de flesta instrument man kan tänka sig.

Min egen tonårstid är impregnerad av ABBA-låtar och jag gillar dem ännu. Men numera griper musikallåtarna mest tag i mig. Kristinas förtvivlade uppgörelse med Gud i ”Du måste finnas” ur ”Kristina från Duvemåla” blir i Gunilla Backmans tolkning kvällens behållning.