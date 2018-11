2016 meddelade Roxette att de tvingades ställa in resterande turnédatum efter att Marie Fredrikssons hälsa gjort det omöjligt för bandet att fortsätta. Jag blev därför något överraskad när Per Gessle meddelade att han skulle ge sig ut på en turné under namnet ”Per Gessles Roxette”. Med ett varumärke som så starkt förknippas med Maries sång kändes detta som ett vågat koncept. Samtidigt får man inte glömma att Gessle är låtskrivaren bakom duons framgångar, och att det faktiskt är hans röst som hörs mest i två av deras fyra Billboard-ettor: ”Joyride” och ”The Look”.

Faktum är att det är just med ”The Look” kvällen inleds. Publiken är med på noterna och verkar kunna vartenda ord från genombrottssingeln. Bandet, som är detsamma som spelat med Roxette de senaste turnéerna, är genomgående tight. Under kvällen framför de mestadels Roxettes välkända dängor, varvat med låtar från Pers egna plattor.

Många låtar inleds med att Gessle står i rampljuset och sjunger, för att sedan gå över i att körsångerskan Helena Josefsson tar över. Trots att hon sjunger Maries sångpartier med den äran tappar man ofta publiken under dessa låtar. Överlag blir konceptet att kvällens huvudperson ofta agerar körsångare och rytmgitarrist något märkligt, och det är trots allt Per Gessle publiken betalat för att se.

Fansen får dock onekligen valuta för pengarna under de låtar där Per tar kommandot vid mickstativet. Som frontman är Gessle en av Sveriges mest erfarna, vilket märks när han får med sig Saab Arena i allsång och handklapp. Efter kvällens sista extranummer lämnar Gessle scenen till stora applåder. Det är således med något motstridiga känslor jag ser tillbaks på konserten. Samtidigt som Gessle och Helena Josefsson gör ett bra jobb är det svårt att bortse från att Marie saknas. Hennes ID är så starkt att man utan henne stundtals får känslan av att bevittna ett väldigt överkvalificerat tributeband.