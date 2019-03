Stand up När rutinerade komikern Claes Malmberg fyrar av raketen Mr Universum i Flygeln haglar skratten nästan non stop i en och en halv timme och Malmbergs välsmorda munläder får en automatkarbin att framstå som sävlig. En man och ett notställ med vad jag förmodar är stödord från ett nyskrivet manus, är den här föreställningens enda attribut plus inspelad musik till vilken han sjunger ett antal fyndiga texter. Alltsammans innehåller en sanslöst galen drift med politiker, Svenska Akademien och komikerns egna kropp. Exempelvis att slim fit-skjortan måste vara yttersta beviset på djävulens existens.

Malmberg går grundligt till väga. Han börjar med universums början och konstaterar att allt startade med en sjusärdeles explosion; Big Bang. Men vem tände på? Här finns ett gyllene tillfälle för vetenskapen och religionen att vandra tillsammans hand i hand. Det var förstås Gud som höll i tändstickan.

Vidare över till de miljöfarliga och koldioxidbejakande korna som ju knappast med vilje gör något ont när de släpper ut en och annan fis. I samma andetag förespråkar konnässörerna att vi ska sluta äta kött: ”Då blir det ju fler kossor! Och själv blir jag oerhört gasig av rotfrukter och grönsaker. Med de myckna korna i tillägg blir det väl knappast bättre?” konstaterar Malmberg och drar ner ännu en applådåska.

Ja, så här löper det på i högt tempo när estradören Malmberg förgyller fredagskvällen. Publiken osade vitlök och gin & tonic men verkade nöjda. Själv sneglade jag på klockan efter tre kvart, för trots kvicka och briljanta ordvändningar nådde den här föreställningen sin gräns vid dryga timmen.