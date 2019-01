För alla filmmusikälskare bjöd söndagskvällen på en odyssé av legendariska soundtracks signerade Ennio Morricone. Det ena örhänget avlöste det andra tillsammans med storbildsprojektioner bakom entusiastiske dirigenten Marcin Wolniewski med operafestivalorkester, solister och blandad kör.

Tiden var kanske illa vald så här halv åtta en söndag för publiken fyllde inte ens De Geerhallens parkett, men var desto mer engagerad. Tjejen bredvid mig grät när ledmotivet till "Once upon a time in America" tonade ut och bravoropen återkom vid flera imponerande soloinsatser. Till dessa räknas ”Gabriels oboe” ur "The Mission", men kvällens skickliga oboist stod inte omnämnd i programmet.

Här fanns däremot hela fem sopraner och de där inledningsvis spröda stämmorna som accelererar och utmynnar i ett skriande crescendo ger onekligen några extra nyanser till flera odödliga ögonblick på filmduken. Som i ”The ecstasy of gold” från filmen "Den gode, den onde, den fule", dramatiskt artikulerad av sopranen Anna Ciereszko – ja, verkligen som ett extatiskt skri efter guld. Morricones musik för just denna film har rankats på andraplats på listan över de 200 bästa ljudspåren som någonsin spelats in.

Även sopranen Monika Piechazcek drog ner några rungande applåder för sina insatser i ”Nella fantasia” som hör samman med ”Gabriels oboe”. Hon framförde stycket precis så skirt och melankoliskt som man kan önska. "The hateful eight" Oscarsbelönades för musiken 2016 och kvällens ”The Lincoln letter” basunerades ut särskilt ödesmättat med horn och trumpet. Sextio år av filmmusik är värt att fira.