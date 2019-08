En gång var Backyard Babies bandet jag inte kunde lyssna på för att de "stulit" Dregen från Hellacopters. Men sen kom "Total 13" som var en brutal knock out till skiva, och jag förstod att det var tvärtom.

På förhand känns Backyard Babies som det mest givna, möjligen efter Hardcore Superstar, bandet Skogsröjet kunde ha på sitt schema - de spelar en hårdrock så klassisk att det är svårt att matcha. De drar också en stor publik när festivalen börjar lida mot sitt slut på lördagskvällen.

Men de inleder faktiskt rent av svagt. De far runt på scen och har alla poser på rätt plats. Men de känns på något sätt ändå trötta. Möjligen har det med låtvalet att göra. Ett par gånger under sin karriär har de gått rejält vilse i sina val av låtar att spela in, med ett förvirrat uttryck hos många som resultat. Och när nya "Shovin' rocks" är det tydligt att de gjort det igen.

Därefter tar det sig dock och de jobbar upp sig undan för undan. Och med ännu nyare låten "44 undead" visar att de att de fortfarande kan skapa riktigt bra rocklåtar.

Under andra halvan visar de också på en större dynamik - exempelvis bryter "Abandon" av på ett perfekt sätt innan det är dags för de avslutande rökarna. Publiken vaknat också till bra av "Minus celcius" och "Brand new hate".

Och med extranumren "Yes to all no" och "People like people like people like us" går de i mål med vad som till slut blir en mer än godkänd konsert. Så det gör ingenting om Backyard Babies gör verklighet av sångaren Nicke Borgs löfte från scen - att de ska komma tillbaka till Skogsröjet. Åtminstone en fyra, fem gånger till.